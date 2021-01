Másodszorra is alkotmányjogi panaszt nyújtott be ítélete ellen Bene Krisztián, a lúgos orvosként elhíresült férfi, akit 2018 júliusában jogerősen 11 évi szabadságvesztésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélt a Kúria, lúggal öntötte le, és ezáltal megcsonkította volt barátnőjét, Renner Erikát – írja a Mérce.

Bene Krisztiánt a Kúria 2018 júliusában jogerősen 11 évi szabadságvesztésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte. A volt barátnőjét, Renner Erikát lúggal leöntő és ezáltal megcsonkító férfi az ítélettel szemben először 2019 októberében nyújtott be alkotmányjogi panaszt.

Akkor nem járt sikerrel, de most úgy néz ki, ez nem tántorította el attól, hogy újra próbálkozzon: tavaly szeptemberben újabb panaszt nyújtott be az ügyvédje

- közölte a Mérce.

A panaszt ugyan még tavaly szeptemberben nyújtotta be Bene ügyvédje, azonban erről Renner Erika és jogi képviselője, Gál András is csak most értesültek, egy blogbejegyzésből, aminek a szerzője Gál szerint „rendszeresen bombáz különböző jogi szereplőket Benét támogató üzeneteivel”.

Panaszában Bene lényegében a Kúria egy korábbi, 2019 októberben benyújtott alkotmányjogi panaszának nyomán hozott végzését támadja.

Abban a panaszban Bene azt kifogásolta, hogy szerinte megfosztották az érdemi felülvizsgálat jogától, mivel a Kúria az ügyben hozott utolsó, 2018 júliusi döntése előtt még a régi büntetőeljárási törvény volt érvényben, de a végső, jogerős ítélet meghozatalakor már az új. És míg az új törvény nem adott arra lehetőséget, hogy a másodfokon megállapított tényállást vagy a minősítést módosítsák, addig a régi értelmében lett volna ennek helye.

A panaszt az Alkotmánybíróság akkor helybenhagyta, és továbbküldte a Kúriának, azonban a Kúria 2020 júliusában úgy döntött, a korábbi jogerős ítéletet fenntartja.

Ennek a végzésnek a megsemmisítését és alaptörvény-ellenességének megállapítását követeli most Bene, fenntartva az előző érvelését, és arra hivatkozva, hogy

az ítéletét nem indokolta elég alaposan a Kúria, amivel sérültek a tisztességes eljáráshoz való alapvető jogai.

A labda most az Alkotmánybíróságnál pattog, a testület befogadhatja vagy elutasíthatja Bene Panaszát. Amennyiben befogadja, akkor valamikor tárgyalás lesz róla, ha ott helyt adnak neki,

az ügy ismét a Kúria elé kerülhet.

Dr. Gál András, Renner Erika ügyvédje a Mércének elmondta, szerinte egyébként kicsi, nagyjából „0,1 százalék esély” van arra, hogy bármi változás beálljon Bene ítéletével kapcsolatban. A korábbi panasz óta egyébként az egyetlen változás a Kúria elnökének személye: a Fidesz által támogatott Varga Zsolt Andrást október 26-án szavazta a posztba az Országgyűlés. Varga alkotmánybíróként támogatta a Bene elleni eljárás felülvizsgálatát, még különvéleményt is megfogalmazott a kérdésben – teszi hozzá a lap.

Azt jelenleg nem lehet tudni, mikorra számíthatunk alkotmánybírósági döntésre a panasszal kapcsolatban, ugyanis a bíróságot nem köti határidő a folyamat egyik lépcsőfokán sem.

Az üggyel kapcsolatos kártérítési perben nemrég, november 25-én hozott ítéletet a Fővárosi Törvényszék: Benének 25 millió forint kártérítést kell fizetnie Renner Erikának, „amiért megsértette a nő testi épségéhez és egészséghez fűződő jogát.”

Renner Erika az ítélethirdetést követően a Telexnek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy szerinte a döntésnek az üzenete az, hogy

nem éri meg senkit bántalmazni, mert annak nem csak büntetőjogi, de súlyos anyagi következményei lehetnek

Emellett, bár megkönnyebbült, úgy érzi, hogy ennél jóval magasabb összeg illetné meg, csak a magyar polgári jogrendszerben ennyire van lehetőség.

