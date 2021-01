Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a várható időjárás az ország területén vasárnap estig:

Eleinte csak helyenként valószínű hózápor.

Estétől az ország döntő részén beborul az ég, és többfelé számítani lehet hószállingózásra, havazásra.

Vasárnap délelőtt nagyrészt borult idő várható, még több helyütt hullhat hó, a délutáni, esti óráktól csökken a csapadék esélye, egyre többfelé felszakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugati szelet a Dunántúlon sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik, éjszaka azonban átmenetileg mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -10 fok között alakul, de északkeleten helyenként ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 0 és -6 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában:

Izlandtól délre ciklon örvénylik, amelynek frontrendszere egyelőre nem érte el a kontinenst, de melegfrontjának felhőzete már beborítja a Brit-szigeteket. Ott sokfelé esik az eső, északon és a hegyekben helyenként havazik. Nyugat-Európában, Skandináviától Németországon át Spanyolországig északi-déli tengellyel hosszan elnyúló anticiklon terül el, emiatt arrafelé száraz az idő, csak az Alpok torlasztó hatása miatt esik a hó annak északi oldalán. A felhő is kevés, ami miatt hajnalban a tengerparti területeken kívül szinte mindenhol fagy, a norvég hegyek között -30 fok is előfordul. Ettől a régiótól keletre szintén ciklonok tevékenykednek: a Földközi-tenger középső és keleti medencéjében található egy sekély légörvény, amely sokfelé okoz esőt, záport, helyenként zivatar és felhőszakadás is kialakul. A hőmérséklet csak a tengerpartokon kellemes, ott 15, 20 fokot mérnek, attól távolabb viszont éppen csak eléri a 10 fokot. Ettől a térségtől jóval északabbra, a Kelet-európai-síkságon már kemény tél van, ugyanis egy másik ciklon Oroszországban produkál kiterjedt havazást. Arrafelé -5, -10 fok között alakul a csúcshőmérséklet, de a Fehér-tenger környezetében a rövidke nappal során csupán -30 fokig melegszik fel a levegő. Ennek a rendszernek a hátoldalán vasárnap estig északi áramlással hideg légtömeg érkezik a Kárpát-medence fölé, a felhőátvonulásokból hózáporok alakulnak ki, és éjszakánként sokfelé várható kemény fagy.

