A4-es papírra nyomtatott húszezressel fizetett, meglepetésére lebukott

Tiszaföldvárig utaztak a dabasi rendőrök, hogy elfogjanak egy videókártyáért hamis húszezresekkel fizető férfit. Házi pénzverdéjének berendezési tárgyait is lefoglalták – írta meg a police.hu.

Tavaly karácsony előtt tett bejelentést egy alsónémedi férfi, hogy az interneten általa meghirdetett videókártyát 135 ezer forintért eladta egy érdeklődőnek, ám utólag azzal szembesült, vevője gyanús bankjegyekkel átverte. Mint kiderült a 12 bankó fele, 3 húszezres hamisítvány volt. Kisebbek is voltak a többinél, vízjel sem volt rajtuk és egyéb egyedi azonosítók is hiányoztak. A helyi körzeti megbízott a vevőről kapott információmorzsákkal kellett, hogy boldoguljon, ám számára ez inkább volt kihívás, mint elbizonytalanodás. A vevő személyleírása nem sokat segített ugyan (maszk és sapka volt rajta), arcából kevés látszódott, autójával távolabb állt meg, se szín, se típus, se rendszám. A körzeti megbízott azonban addig talpalt a településen, kopogtatott házaknál, gyűjtötte az adatokat, mígnem megtudta a rendszámot, a nyilvántartás pedig kidobta a tulajdonost. Hozzá indultak a dabasi nyomozók Tiszaföldvárra 2021. január 12-én reggel. A címen egy szerb férfi nyitott ajtót, autója az udvaron állt, rajta a kmb. által kiderített rendszámmal. Egy percig sem tagadta tettét, nem is lett volna értelme, az egyik szobában a rendőrök meglelték és lefoglalták házi sokszorosító műhelyét, és a szanaszét heverő bankjegyeket.

A 27 éves férfit elfogták, előállították. Kihallgatásán beismerte, hogy a valódi bankjegyek közé hamis húszezreseket csempészve verte át videókártyát áruló áldozatát. Vallomásában előadta, már tavaly próbálkozott a pénzkészítéssel, ám nem volt elégedett a végeredmény minőségével, ezért azokat nem használta fel. 2020 novemberében újabb kísérletet tett, az ekkor készített hamisítványokat használta fel a decemberi vásárlásnál, valamint egy másik, fővárosban lezajlott telefon adás-vételekor. Állítása szerint kb. 140 ezer forintot készített házilag, amelyek nagy részét el is költötte. Próbált 5 és 10 ezer forintos bankjegyeket is másolni, ám azokkal még kevésbé járt sikerrel, így megmaradt a húszezres címletnél, amelyeket sima A4 papírra nyomtatott.

A szabadlábon védekező szerb férfivel szemben pénzhamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Dabasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.

(police.hu)

(Fotó: police.hu)