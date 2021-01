Látványos kampányt indítanak Karácsonyék a kormányzati elvonások miatt

A tömegközlekedés, a szemétszállítás, az útkarbantartás és a város zöldítésének forrásai apadhatnak el.

A 24.hu cikke szerint látványos közterületi tájékoztató plakátkampányba kezd a fővárosi önkormányzat hétfőtől, amelyen azt mutatják be, hogy alapvető közszolgáltatásokat veszélyeztetet a járványra hivatkozó kormányzati elvonás. Ezt egy városházi forrásra hivatkozva írják.

Fotó: YouTube/részlet a fővárosi önkormányzat tájékoztató videójából

Az üzenetek között szerepelni fog, hogy az elvonások és az önkormányzatoknak legfőbb bevételi forrást jelentő helyi iparűzési adó megfelezése miatt a tömegközlekedésre, a szemétszállításra, az utak karbantartására és a város zöldítésére fordítható források apadhatnak el.

A cikk szerint a kampány üzenteit plakátokon kívül padlómatricákon, kukákon, üvegfelületeken is láthatóak lesznek (azaz nem csak a klasszikus reklámfelületeken), így az önkormányzat komolyabb médiavásárlási költség nélkül tud hirdetni. A 24.hu úgy értesült, az egész kampány összköltsége 22 millió forintba kerül, és hétfőn indul a vedjukmegbudapestet.hu honlap is (ennek és az ott látható filmnek a költségei is benne vannak a 22 milliós keretben a lap információi szerint).

A 24.hu cikke szerint a fővárosi önkormányzat azt a lehetőséget használja ki, hogy az előző városvezetés olyan szerződéseket kötöttt, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy köztájékoztatás céljából ingyen vehet igénybe az önkormányzat reklámfelületeket. Arra számít ugyanis az önkormányzat, hogy a Fővárosi Kormányhivatal bel fog kötni a megoldásba, mert véleményük szerint ez politikai kampány lesz, nem köztájékoztatás.

"Karácsony Gergely csütörtökön egy sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az alapvető fővárosi közszolgáltatások minőségét nem szeretnék kockára tenni, ezért teljes körű és automatikus kompenzációt követel a kormánytól, a felére csökkentett iparűzési adó kiesése miatt. Addig is arra kérik a budapesti vállalkozásokat: ha tehetik, fizessék be az iparűzési adó teljes összegét.

A kormány a 25 ezer főnél kisebb lélekszámú településeket kompenzálja, a nagyobb városokkal állítólag tárgyalni fognak a támogatásról. A kormány álláspontja szerint az iparűzési adó megfelezésével a kis- és középvállalkozások talpon maradását segítik"

