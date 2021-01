Egyelőre még nem ismert, hogy miképp fog zajlani az oltások harmadik köre

A Népszava szerint nagy a homály még abban, hogy kiket oltanak be a vakcinázás harmadik körében, a háziorvosoknak sincs konkrét információja egyelőre.

A Népszava cikke szerint a hatvan éven felüliek százezreit tartja a kormány bizonytalanságban azzal, hogy még nem árulta el az oltási terv rájuk vonatkozó részét. A lap úgy tudja, az év végéig 6,6 millió adag vakcinát szállít a Pfizer Magyarországra.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/

A Népszava szerint Orbán Viktor miniszterelnök a múlt pénteki interjójában arról beszélt, hogy az oltási sorban a 60 év feletti krónikus betegek következnek, és hozzátette, hogy 1 millió 756 ezer emberről van szó, akiket három betegségcsoport alapján jelölnek ki.

Azóta viszont semmilyen konkrétum nem hangzott el, így az érintettek egyelőre nem tudják, hogy ők beletartoznak-e ebbe az 1,756 millió emberbe, vagy sem, mert egyelőre a kormány nem közölte, hogy mely betegségek alapján szervezi a következő oltatndó népességcsoportot. A lap szerint ezért lenne szükség arra, hogy a kormány közölje a betegségek pontos besorolási (BNO) kódját is, hogy az orvosok és betegek számára is egyértelmű legyen, kik kerülhetnek előrébb a sorban.

A Népszava megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát (EMMI) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK), hogy mi az a három alapbetegség, ami alapján szervezik a következő oltandók csoportját, és hogy erről miképp értesítik ki az érintetteket. Arra is rákérdeztek, hogy mi lesz a háznál oltás protokollja (azon időseknél, akik nem tudják elhagyni az otthonukat).

A válasz ennyi volt:

Amint elérkezünk a 60 éven felüliek, illetve a veszélyeztetett, krónikus betegek, illetve az otthonukba szorult mozgásképtelenek oltásához, minden érintett értesülni fog az operatív törzs sajtótájékoztatójából, a híradásokból és a regisztráció során megadott e-mail címén, hogy mikor, hogyan és hol tudja felvenni a vakcinát.

A tisztánlátást az sem segíti, hogy György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a most következő oltási körben a 60 év felettieket fogják oltani, de sávos rendszerben a koruk alapján. A 89 éven felüliek az elsők (akik egy részét már az idősotthonokban beolhatták), őket a háziorvosuk fogja beoltani a rendelőben, vagy ha szükséges, az otthonukban. Az államtitkár szerint a háziorvosok megkapnak minden szükséges információt és a nagyobb praxiskörzetekbe akár oltócsapatot is tudnak küldeni. György István azt is elismerte, hogy a vártnál lasabban halad a vakcinázás, de felkészültek állítása szerint a tömeges oltásokra is, modelleik szerint akár 1 millió embert is be tudnak oltani 2 nap alatt.

"Megjegyezte: növelni tudják az oltóközpontok számát, első körben a kórházakét 102-re, de 151 járóbeteg szakellátót és több mint 4401 háziorvosi rendelőt is be tudnak vonni."

A Népszava megkeresett több háziorvost is, hogy ők benne vannak-e az államtitkár által említett számban, és hogy kaptak-e a 89 éven felüliek oltására vonatkozóan bármilyen információt. A válasz az volt, hogy semmilyen információjuk nincs, de elsőként azt kellene tudni, hogy milyen vakcinával mikor és hány embert kell beoltani.

A cikk szerint Müller Cecília országos tisztifőorvos kedden kitért a kételeyekre, ám csak arról beszélt, hogy különösen az idősek tájékozódjanak hiteles forrásokból, mert „sokan nyugtalanságot keltenek a lakosság körében. Ez semmikor sem megengedhető, főképp nem pandémia idején.”