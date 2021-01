Orbán: amíg nincs tömeges oltás, nem lehet a korlátozásokat feloldani

A különleges jogrend is meg lesz hosszabbítva várhatóan.

Szijjártó Péter Moszkvában fürkész vakcinát

Megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját Orbán Viktor miniszterelnök. A hvg.hu cikke szerint Orbán elsőként a járvány miatti uniós csúcstalálkozóról beszélt és azt állította, hogy – több ország vakcinázási előrehaladottságát tekintve – az Európai Unió valamit nagyon elrontott a vakcinák beszerzésénél.

Miért nem jó az európaiaknak az AstraZeneca oltóanyaga?

- tette fel a kérdést a rádióban, ám arról már nem beszélt, hogy az európai Gyógyszerügynökség január 29-én fog dönteni az oltás engedélyezéséről.

Orbán szerint "a magyaroknak nem magyarázatra van szükségük, hanem vakcinára", éppen emiatt lett Moszkvába elküldve pénteken Szijjártó Péter külügyminiszter is, és emiatt engedélyezték az orosz oltást, valamint emiatt tanulmányozzák a kínai vakcinát. Konkrét választ ugyanakkor arra nézve nem adott – miután még szidta kicsit az uniós eljárásokat – hogy az orosz vakcina mikor jöhet (a kínai vakcinára azután kell számítani, hogy itthon megkapta a használatbavételi engedélyt).

Vakcinagyár, vakcina-útlevél, rendkívüli jogrend

Orbán arról is beszélt a rádióban, hogy amíg nincs tömeges oltás, addig nem lehet a korlátozásokat feloldani. Elmondta az oltási tervet is, amely szerint először az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói jönnek (ez zajlik most), utána jöhetnek a 60 éven felüli krónikus betegek, akik a miniszterelnök szerint 1,5 millióan vannak (az előző héten még 1,7 milliós csoportot emlegettek kormányzati szinten – a szerk.).

Őket a rendvédelmi dolgozók (és a védekezés egyéb szereplői, mint az operatív törzs és a kormánytagok) követik, aztán azon időseket oltják be, akiknek nincs súlyos betegségük.

Ha senki nincs közvetlen életveszélyben a vírus miatt, akkor lesz új időszámítás

- magyarázta a kormányfő, aki arra is kitért, hogy a jövő héten tárgyalnak az érettségizők helyzetéről, hogy visszaengedjék-e őket órai felkészülésre. A rendkívüli jogrend hosszabbítása is előkerült, erről Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy előbb két hétre saját hatáskörben meghosszabbítják, majd a tavaszi ülésszakban a parlament elé viszik az ügyet.

Beszélt még a debreceni oltóanyaggyár felépítéséről, mint nemzeti érdekről, hogy ne legyen kiszolgáltatott az ország, majd rátért a gazdaságra is. Felsorolta az eddigi intézkedéseket, elmondta, ő a sikerességet abban méri, hogy hányan dolgoznak és sikeresek-e a vállalkozások, majd a bajnai-kormányra utalva azt mondta, hogy az adóemelések és megszorítások nem jöttek be. A Fidesz ezért döntött a 13. havi nyugdíj visszahozásáról és a 25 éven aluliak személyi jövedelemadó-mentességéről többek közt.

Ha a munkahelyeket sikerült megvédeni, akkor túljuthatunk ezen a nehéz időszakon

- tette hozzá.

A vakcinaigazolványok kérdése is felmerült, a kormányfő úgy látja, erről majd akkor lesz érdemi vita, ha már legalább 1 millió embert beoltottak, de jelenleg még kicsi ez a szám. Az uniós vezetők sem adtak még erről konkrét válaszokat – magyarázta.

Az orovosi béremelések ügye is előkerült, Orbán elmondta, először a kórházban dolgozó orvosok és ápolók bérét emelte a kormány, most jönnek a háziorvosok (és más orvosok), akikből 4-500 hiányzik a rendszerből, ez gondot jelent. Erre válaszul született az ötlet, hogy ösztönző legyen a praxisközösségekbe tömörülés – erről itt írtunk bővebben –, amikhez a fogorvosok is csatlakozhatnak.

Mivel ma van a magyar kultúra napja, Orbán a következőket mondta:

Ténykérdés, hogy Magyarország egy keresztény kultúrájú ország

- de hozzátette, hogy az ortodoxiáról sem szabad megfeledkezni.