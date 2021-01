Izomfájdalom, fejfájás, hidegrázás, nyirokcsomó-duzzanat – ilyen mellékhatásai lehetnek a koronavírus elleni oltásnak

Főleg a második adag után érezhetünk hasonló mellékhatásokat. Az allergiára is oda kell figyelni.

Minél több ember kapja meg az oltást, annál jobban lehet majd látni, milyen és mekkora kockázatot jelentenek az egyes vakcinák a ritka, súlyosabb tüneteket nézve – számolt be a Telex.

Illusztráció: 123rf.com

Falus András immunológus a lapnak hangsúlyozta:

a második oltás a rosszabb

Falus azt is elmondta, hogy minden oltóanyagnak van kívánt mellékhatása, mégpedig az, hogy egy kis gyulladás bekövetkezzen, mert csak így indul be az immunválasz. Éppen ezért nem kell meglepődni, ha az első vagy második adag oltás után ilyen jellegű tünetet tapasztal az ember magán. Sőt, Falus szerint nagyon ritkán előfordulhat az is, hogy az elölt vírus a szervezet egy pontján hosszabb ideig megmarad, és ott krónikus gyulladást válthat ki. Akinek örökölt vagy környezeti hatásra kialakult hajlama van erre,

annál esetleg autoimmun folyamatok is elindulhatnak, de ezek nem veszélyesek.

Ami a konkrét, gyakoribb tüneteket illeti, egy magyar egészségügyi dolgozókat tömörítő csoportban a legtöbben

fejfájást, kisebb izom- vagy csontfájdalmat, esetleg nyirokcsomó-duzzanatot említettek azon felül, hogy némi fájdalmat éreztek az oltás helyén.

Többen arról számoltak be, hogy míg az első oltás után lényegében semmiféle komolyabb reakciót nem vettek észre magukon, addig

a másodiknál már erősebben jelentkezett a rossz közérzet, gyengeség, esetleg hidegrázás.

Ezek egyébként az immunválasz beindulását jelzik mind – hangsúlyozza a lap.

A Telex emlékeztet, hogy hasonló tapasztalatokról számolt be az a 24 éves férfi is, aki a Moderna vakcinatesztjében vett részt. Yasir Batalvi elmondta, hogy az oltás nem sokban különbözött az influenzaoltástól, egy kis csípést érzett a karjában. Miután elhagyta a kórházat, a fájdalom némileg erősödött, nehezen tudta a vállánál magasabbra emelni a karját, de azért kibírható volt a dolog. Ezt leszámítva nem nagyon befolyásolta a közérzetét az oltás.

A második dózis ehhez képest teljesen más élmény volt. Ameddig a kórházban volt, jól érezte magát, de az este már durvább volt.

Nagyon jól beazonosítható tünetei voltak:

enyhe láz, fáradékonyság, hidegrázás.

Másnap reggelre elmúltak a tünetek, kutya baja sem volt. Orvosai viszont megnyugtatták, hogy nem kell aggódnia, teljesen normálisak ezek a reakciók, azt mutatják, hogy az oltóanyag úgy működik, ahogyan kell.

Az viszont ismert, hogy a koronavírus elleni vakcina, több más, hosszabb ideje biztonságban használt vakcinához hasonlóan,

komolyabb allergiás rohamot okozhat azoknál, akiknél ismert az erre való hajlam.

Nagy-Britanniában például, ahol az egészségügyi dolgozókat is elkezdték az elsők között beoltani, az oltás megkezdése utáni napon azt javasolták, a súlyos allergiával küzdő személyeket egyelőre ne vakcinálják.

Az ok egyszerű: anafilaktoid reakciót válthat ki az oltás – ez nem összekeverendő az akár halált is okozó anafilaxiás sokkal –, ami bőrirritációt, légzési nehézséget és néha alacsony vérnyomást okozhat.

A britek az oltás korai szakaszában 11 ilyen esettel találkoztak, minddel a Pfizer oltóanyagának használata után. Egy feljegyzés szerint egy kagyló- és rákfélékre allergiás bostoni orvos a Moderna vakcinája után tapasztalt heves allergiás reakciót.

A súlyosabb, akár halálhoz is vezető anafilaxiás sokk rendkívül ritka a vakcinák esetében – egy amerikai tanulmány szerint átlagosan 1,31 ilyen eset fordul elő minden egymillió beadott adag után az influenza elleni oltásnál, és az elmúlt években egy sem okozott halált. Súlyosabb esetekben epinefrin injekcióval, a könnyebbeknél antihisztaminnal lehet kezelni az allergiás reakciót. Más oltásoknál ez a szám 12-25 eset is lehet egymillió adagra vetítve, de ez még mindig nem kimagasló. Az amerikai járványügy december 23-i közlése szerint a Pfizer–BioNTech akkor millió adagonként 11,1 ilyen esetet produkált.

Forrás: Telex