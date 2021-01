Testvérpár rabolt ki egy taxist Mosonmagyaróváron

A rendőrök hamar a nyomukra akadtak.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint január 23-án 21:56-kor arról értesítette a rendőröket egy mosonmagyaróvári taxis, hogy az egyik kollégáját két ismeretlen bántalmazta és a pénzét is elvették.

Fotó, címlapkép: police.hu

A sértett 55 éves taxis férfi a helyszínen elmondta, hogy "a Manninger lakótelephez hívták fuvarba, ahol egy férfi és egy női utast vett fel, akik megmondták ugyan, hogy hova szeretnének eljutni, azonban menet közben mindig megváltoztatták a célállomást.

A taxis egy idő után megunta, hogy utasai útközben állandóan új címeket adnak neki, ezért megállt, és közölte velük, ha nem mondják meg pontosan hova vigye őket, akkor nem közlekedik tovább.

A férfi utas erre kiszállt, majd a vezető oldali ajtóhoz ment, egy hirtelen mozdulattal kinyitotta azt, és az oldalsó rekeszből kivette a sofőr pénztárcáját, valamint elvette a mobiltelefonját, amit kidobott az úttestre. A járművezető kiszállt, megpróbálta visszavenni a tárcáját, ezért dulakodni kezdett a férfival. Ezt látva a nő is kiszállt az autóból és társa segítségére sietett. Hátulról lefogta a taxist, több helyen megkarmolta a fuvarozó arcát, majd mindkét támadó elfutott."

A rendőrök azon a helyszínen végeztek adatgyűjtést, ahol a taxis felvette a két utasát, és rövid időn belül sikerült is beazonosítaniuk a feltételezett elkövetőket, a 29 éves P. Attila Zoltánt és testvérét, a 25 éves P. Ágnes Enikőt. A testvérpár nem volt ismeretlen a rendőrök előtt a közlemény szerint, így tudták, hogy hol keressék őket. 24-én hajnalban el is fogták őket, a testvérpárt előállították a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vételük mellett rablás bűntette miatt gyanúsítottként ki is hallgatták a párost.