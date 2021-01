A tömeges üzletnyitásért tüntetett körülbelül kétszáz, háromszáz ember Budapesten a Hősök terén vasárnap délben. A szervezők azt hangsúlyozták, hogy ki kell állni a vállalkozókért és a dolgozókért, „és nem szabad hagyni, hogy a kormány félelemben tartsa őket”. Kérjük vissza az életünket – kiabálták többen a tömegben. A rendőrök nem sokkal a tüntetés kezdete után igazoltatni kezdték a résztvevőket. Egyrészt a maszkviselési szabályok betartását ellenőrizték, másrészt arról kérdeztek, hogy az emberek miért vannak a helyszínen.

Demonstrációt szerveztek vasárnapra a koronavírus miatti korlátozások lazítását követelők, a Hősök terére elsősorban elkeseredett vendéglátósokat vártak. Az esemény kezdeményezői arra buzdítanak, hogy hétfőn tömeges üzletnyitással gyakoroljanak polgári engedetlenséget az érintettek.

Vasárnap nagyjából 200-300 ember gyűlhetett össze a téren, míg a rendőrök körülbelül kétszer annyian voltak. A tömeg többször is azt skandálta, hogy „kompromisszumot a vendéglátásban”.

Miközben a tüntetés két szervezője beszédet tartott, az rendőrök szép lassan igazoltatni kezdték a tömeg szélén álló embereket, majd egyre haladtak beljebb. Még a tér körül álló bámészkodókat is igazoltatták. A 444 tudósítója szerint volt olyan tüntető, aki dühösen reagált, de a rendőrök alapvetően senkit nem büntettek meg, csak figyelmeztettek.

A pártok közül csak a korlátozások lazítása mellett kampányoló Mi Hazánk ment ki hivatalosan, pártmolinóval – teszi hozzá a Telex.

Miközben a szervezők felszólalása után újabb szónokok beszéltek a megafonba, a rendőrök igazoltatni kezdték a résztvevőket, mivel a rendezvény sérti a gyülekezési jogot a veszélyhelyzet idejére felfüggesztő rendeletet. Ezután a Telex helyszíni tudósítója szerint

a rendőrök a szervezők és a tömeg közé álltak egy sorfalat alkotva, és lassan elkezdték kiszorítani az embereket a térről.

A tömeg ezután feloszlott, kisebb csoportokban álldogáltak még néhány tucatnyian, minden csoportot igazoltattak a rendőrök. Ezután hamar elszivárogtak a résztvevők a térről, az egész esemény egy órán belül lezajlott. Atrocitás nem történt, néhány bekiabáláson kívül senki nem tanúsított ellenállást a rendőrökkel szemben – írja a Telex is.

A Telex élő tudósítását itt nézheti vissza:

A tiltás ellenére korábban több étterem is bejelentette, hogy ki fognak nyitni, mert úgy érzik nem kapnak elegendő segítséget a kormánytól az életben maradásra, sokan arról számoltak be, hogy a beígért bértámogatások is csúsznak, aminek a felgyorsítását megígérte a kormány.

A hétfői üzletnyitás az engedély nélküli mai gyülekezésnél is kockázatosabbnak tűnik, péntek éjjel kijött ugyanis egy új rendelet, amellyel szigorítottak a korlátozást megszegők büntetésén:

fél évre bezárják az engedély nélkül kinyitó helyeket, az üzemeltetőt eltiltják a vendéglátói tevékenységtől, és 1-5 millió forintos pénzbírságra számíthat.

