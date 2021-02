Negyedmilliárd forintot érő kábszerüzletre csaptak le a rendőrök – videó

A 81 kilónyi marihuána eléggé rekrodfogás itthon. A drogügylet szervezője ugyanakkor meg tudott lépni a rendőrök elől, őt Baranyában keresik nagyon.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Miskolci Osztálya jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt folytat eljárást a 36 éves K. Krisztián és a 37 éves S. Sándor ellen – olvasható a KR NNI közleményében.

Fotó, címlapkép: police.hu/KR NNI

A nyomozóknak tudomására jutott, hogy Budapesten a kábszer-kereskedelemmel foglalkozó bűnözők nagyobb mennyiségű drogot fognak átadni egymás között, ezért a kábszer és a célszemélyek elfogására akciót szerveztek január 29-re a fővárosba.

A két kereskedő két külön autóval érkezett egy XIII. kerületi társasház mélygarázsába, ahol több sporttáskát tettek át egyik járműből a másikba. a KR NNI nyomozó a KR Bevetést Támogató Osztály rendőreivel közösen csaptak le a két férfira és elfogták őket. A szemle során 44 darab félkilós csomagban összesen 22 kilónyi kábítószert találtak.

A nyomozás során a rendőrök felderítették a több – szintén eladásra szánt – kábítószert is egy járműben és egy tárolóhelyen, ahonnan összesen 59 kilónyi marihuánát, 220 gramm kokaint és két fegyvert gyűjtöttek be még. A két férfitől összesen 24 millió forint értékű eurót is lefoglaltak. A lefoglalt drogo piaci értéke körülbelül 250 millió forint, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb mennyiségű drogfogása itthon.

A drogügylet szervezője el tudott menekülni a zsaruk elől

A KR NNI közleménye szerint a drogügylet szervezője, egy 33 éves férfi a közelből figyelte az átadást, és el tudott menekülni a rendőri intézkedés elől. Az ő elfogására az NNI a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeit kérte fel, a kézre kerítésére január 29-én jelentősebb rendőri erőket vontak össze Baranya megyében. A férfi a szökséhez használt autóját – amit később a rendőrök megtaláltak – hátrahagyta, és elrejtőzött a hatóságok elől. A rendőrök elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. A parancs alapján a Vinkovciban született, de magyar állampolgárásággal rendelkező Grubacs Igort keresik kábszer-kereskedelem miatt.

"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a két elfogott férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették őket és a Fővárosi Főügyészségen előterjesztést tettek S. Sándor letartóztatásának, K. Krisztián bűnügyi felügyeletének indítványozására"

- áll a közlemény végén.