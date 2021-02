Február elsejére volt meghirdetve a tömeges nyitás, eddig még csak szállingóznak a hírek, valószínűleg az sem növelte a lelkesedést, hogy a kormány eléggé súlyos szankciókat helyezett kilátásba.

Azonban most egy Borsfai kocsma kinyit, azt, hogy miért teszi ezt, azt a tulajdonos egy posztban fogalmazta meg.

Kedves olvasó!

Mögém nem sorakozott vállalkozók hada, aki összedobná a büntimre, ennek ellenére kiállok magam, és a hasonló helyzetbe kényszerültek mellé.Nekem már eléggé fáj ez a szitu. Ezért hoztam meg végül ezt a döntést napokig tartó hezitálás után..

Én nm egy különálló posztban jeleztem a szándékom, csupán egy kommentben..( plusz a térkép) Engem is megkeresett azóta többször is a rendőség, és felvilágosítottak a következményekről..aki ismer, tudja hogy nem kockáztatnék ennyi pénzt.( )De a napokig tartó mérlegelés, ötletelés talán kiút is lehet..Mindenkinek nehezebb ez az időszak, de minket ellehetetlenített.

És nem csupán anyagilag. Elvették a munkától való jogunk, a totális bizonytalanságban sodorva ezzel emberek és családok százait.Ezt sem érzelmileg, sem idegileg nm lehet egy idő után tűrni. Megingott a hitem ebben a " védekezésben".Nem a napjában többször takarított , fertőtlenített kis üzletünkben jön újabb és újabb hullám, ez talán mindenkinek egyértelmű.

A kórházak..tömött multik, kaszinók..mind elcsépelt...

Nem a szektor a mumus!!

Főleg nem pl a falusi kis kocsmák...estig sorolhatnám a nyilvánvaló érveim..De inkább cselekedtem..

Ha egyetértesz/együttérzel, gyere el és egy kávé mellett támogasd az ügyet.

" Ha küzdesz, veszíthetsz, ha nem küzdesz, veszítettél"

Én ezt vallom..( persze a józan ész határain belül ), évekkel ezelőtt ezt a mondatot írtam a Bázis falára..

Kitartás mindenkinek!!