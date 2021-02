Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen írja a HVG.

A rendőrség vasárnapi igazoltatáshullámának és a kiszabott büntetések ellenére is kivonultak hétfőn a Hősök terére azok a tiltakozók, akik a koronavírus elleni korlátozások mihamarabbi enyhítéséért demonstráltak. A Levesbe az adók 75%-ával nevű mikropárt által szervezett, de be nem jelentett demonstráción vasárnap pár százan, hétfőn viszont már ennél is kevesebben vettek részt. Helyszíni tudósítónk szerint a „tömeg” délután két óra körül szinte teljesen feloszlott, körülbelül harmincan maradtak kisebb csoportokban várakozva a téren. Akik maradtak, azok közül volt, aki leült a földre, így akarták elkerülni az igazoltatást.

A demonstrálók túlnyomó részét vasárnap és hétfőn is a vendéglátóiparban, illetve a turizmusban dolgozók tették ki.

A rendőrség megbüntette a tüntetést szervező testvérpárt, Ecsenyi Áront és Szilárdot is. Ecsenyi Áron hétfőn közzétett videójában arról számolt be, hogy fejenként ötszázezer forintos bírságot kaptak. Az Azonnali azonban már fejenként egymillió forintos bírságról számolt be, az említett videóhoz fűzött kommentárban pedig másfél millióról írnak a szervezők, így korántsem egyértelmű, mennyi a büntetés valós összege. Ecsenyiéket a portál információi szerint nem csak „gyűlés tartásáért” és „gyűlés szervezéséért” büntették, hanem külön azért is, mert részt vettek azon, később pedig azért, mert egyikőjükön nem volt maszk.

Amatőrök vagyunk

– fogalmazott a demonstrációt szervező Ecsenyi Áron az Azonnalinak. Testvére, Szilárd elmondása szerint abban reménykedtek, hogy az a tizenötezer ember, aki Facebookon jelezte, hogy eljön a tüntetésre, az ott is lesz. Mint mondta, ha tizenötezren lettek volna, akkor a rendőrök csak csendben bámulták volna őket igazoltatás helyett.

A mikropárt országos akció szervezésében is gondolkodott, ám hasonló sikerrel járt vele, mint tüntetésével:

országosan alig néhány vendéglátóhely nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A vendéglátósok okkal félnek a nyitástól: a kormány döntése értelmében, aki illegálisan kinyit, azt egy és ötmillió forint között büntetik, valamint fél-egy évre bezárják.

Forrás:HVG

Kép:Telex