Autópálya mellett fosztogatott egy bűnbanda, vádat emeltek ellenük

Vádat emelt a Kunszentmiklósi Járási Ügyészség hat férfi és egy fiatalkorú ellen, akik abból éltek, hogy éjjelente autópályák pihenőiben parkoló autókat törtek fel és értékeket loptak el.

A korábbi börtönbüntetéséből kedvezménnyel szabadult, feltételes szabadságon lévő kunszentmiklósi férfi és hat társa – köztük egy akkor 16 éves fiatal – 2018 szeptemberéig közel egy éven át személyautók utasteréből, illetve teherautók rakteréből műszaki cikkeket és készpénzt lopott el.

Módszerük az volt, hogy éjszakánként az autópályákon autózva minden pihenőhelyre és parkolóba behajtottak, rendszerint olyan járműveket keresve, amelyeket tulajdonosuk magára hagyott vagy az utasok már aludtak benne. Nagyobb zsákmányaik között szerepelt közel száz gumiabroncs, szerszámgép, kávéfőző és több millió forintnak megfelelő euró.

A banda tagjai a megszerzett pénzt egymás között elosztották, de az is előfordult, hogy egymás elől is eltitkolták, ha a lopások során pénzhez jutottak. A vádlottak a lelepleződés elkerülése érdekében telefonjaikat és autóikat is rendszeresen cserélgették.

