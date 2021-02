Két helyszín, négy betörés!

A bajai rendőrök elfogták és őrizetbe vették azt a 30 éves férfit, aki két helyre is betört.

Február 1-én délelőtt érkezett a bejelentést, miszerint ismeretlen tettes a kerítést letaposva bejutott egy nagybaracskai lakóház udvarára, ahol megrongálta a lakás bejárati ajtaját, majd az udvarról egy rézkábel köteget és csatlakozókat vitt magával.

A bajai rendőrök adatgyűjtés alapján rövid időn belül beazonosították, és Nagybaracskán elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható helyi férfit.

A nyomozók gyanúja szerint a 30 éves helybéli korábban is követett el hasonló jellegű bűncselekményt. A gyanúsított háromszor – 2020 decemberében két alkalommal, majd az újév első napján – tört be egy csárdába: az ablak-, illetve az ajtó üvegét megrongálva jutott be a vendéglátóhelyre, ahonnan különböző szeszes italokat lopott el több tízezer forint értékben.

(Police.hu)