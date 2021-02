Meghalt 83, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1048 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.

A kormányzati portálon azt írták: 370 336-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 12 739-re emelkedett, a gyógyultak száma 272 284.

Az aktív fertőzöttek száma 85 313-ra csökkent. Kórházban 3697 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 269-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 18 337-en vannak, a mintavételek száma 3 192 378-ra nőtt.

Azt írták:

eddig 247 270 embert oltottak be, közülük 75 036-an már a második oltást is megkapták.

Csütörtöktől a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek:

minden háziorvosi praxisból hat idős embert kórházi oltóponton oltanak be, 1080 háziorvos pedig maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert.

Közölték:

Pénteken újabb vakcina beszerzésére szerződött Magyarország: 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm-oltóanyag érkezik a következő 4 hónapban, Oroszországból pedig egymillió ember oltására elég vakcinát várnak 3 hónap alatt.

Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és amelyeket már több országban is alkalmaznak