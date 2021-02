A felvételi eljárás és a beiratkozás menetéről, a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) rejlő lehetőségekről tájékozódhatnak az érdeklődők a felsőoktatási intézmény online szülői értekezletén szombaton – tájékoztatta az SZTE közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

Az ország egyik legnagyobb, 21 ezer hallgatót képző oktatási intézményét Gellén Klára rektorhelyettes mutatja be a szülőknek, oktatóknak és középiskolásoknak. Az SZTE előnyei mellett a résztvevők hallhatnak az egészségmegőrzéssel és a gyógyítással foglalkozó EUGLOH konzorciumról is, amelynek négy másik európai egyetem mellett az SZTE is tagja. A tájékoztatóból kiderül, hogy milyen hazai és külföldi ösztöndíj lehetőségek állnak a diákok rendelkezésére.

Ezt követően tematikus chatszobákban várják az érdeklődőket az egyetem képviselői. A párhuzamosan zajló online tájékoztatókon kérdezni lehet a hazai és határon túli diákok beiratkozásáról, a kollégiumról. Bemutatják az SZTE tehetséggondozó programját, a Junior Akadémiát, és a kezdeményezés emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamait, emellett pedig a Magyarországon egyedülálló online oktatási platformot, a Coursera for SZTE-t is – írták.

Az érdeklődők hallhatnak az SZTE+ programról is, amely arra hivatott, hogy a résztvevők játékos kihívásokon keresztül ismerjék meg Szeged városát, az egyetem elektronikus rendszereit, és hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók beilleszkedjenek az egyetemi közösségbe.

(MTI)