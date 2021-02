A szintén pénteki Kormányinfón egyébként Gulyás Gergely kétlépéses nyitásról beszélt.

A gyorsaságot nevezte a legfontosabbnak a koronavírus elleni vakcina beszerzésében Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapesten, miután tárgyalt cseh kollégájával, Andrej Babissal.

Aki gyors, életet ment, aki lassú, életet veszít

- fogalmazott a közös sajtótájékoztatón az MTI beszámolója szerint Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy ezért nem lehet Brüsszelre várni, mert a brüsszeli vakcinabeszerzés lassú.

"Tanulni akarunk egymástól, hogy hogyan tudjuk felgyorsítani a vakcinabeszerzést" – mondta a kormányfő, miután megosztotta cseh hivatali partnerével az orosz és a kínai vakcina beszerzésével és vizsgálatával kapcsolatos magyar tapasztalatokat.

A miniszterelnök jelezte, hogy Szerbiában már tömegesen alkalmazzák a kínai és az orosz oltóanyagot, ezért megosztották a Szerbián keresztül gyűjtött tapasztalatokat is.

Kiemelte,

a magyarok európai mértékben is kiemelkedő arányban tartják be a szabályokat, ami összefügghet azzal, hogy nemzeti konzultációt folytattak a korlátozásokról.

Így lesz a nyitásnál is – erősítette meg –, egy újabb, február közepétől március elejéig tartó konzultáción kérdezik majd meg az embereket például arról, hogy egy vagy több lépésben történjen-e a nyitás, mindenkire kiterjedjen vagy csak egy bizonyos körre.

Március elejétől szeretnénk már lazítani, ha a Jóisten megengedi, és nem romlanak a számok, akkor ezt egy konzultáció előzi meg, egy lépésben történjen-e ez, több lépésben, mindenkire kiterjedjen, vagy csak bizonyos körre terjedjen ki. Van számos fontos kérdés, amiket február közepétől március elejéig meg tudunk beszélni, és március elején már hozhatunk új döntéseket

- fogalmazott a miniszterelnök a Telex szerint.

A Portfolio emlékeztet, hogy Orbán Viktor mostani szavai egyébként szemben állnak a mai kormányinfón hallottakkal, ahol Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy március elsején az első, április elsején vagy harmadikán a második nyitási hullám jöhet Magyarországon, tehát ekkor még egyértelműen kétlépéses nyitásról volt szó.

Hozzátette,

Andrej Babissal szemben van egy előnye, az, hogy neki nem koalíciós kormányt kell vezetnie, így a döntéshozatal gördülékeny lehet.

A tárgyaláson beszámolt cseh kollégájának arról is – folytatta a kormányfő –, hogy Magyarország megindította a gazdaság-újraindítási akciótervet.

Arról is beszélt, hogy a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) gazdasági értelemben nagyon szép reményekkel jöhetnek ki a járvány okozta megpróbáltatásból, és a korábbiaknál is gyorsabban csökkenthetik "azt a lemaradást, amit a történelem ránk mért".

Csehországról szólva Orbán Viktor hangsúlyozta:

Csehországnak van egy nimbusza Magyarországon, Andrej Babis miniszterelnökről pedig mindenki tudja, hogy Európa legjobb pénzügyminisztere volt.

A jó magyar-cseh kapcsolat a Csehországban élő 15 ezer magyar szempontjából is fontos – tette hozzá.

Arra is kitért, hogy Csehországban a legalacsonyabb a munkanélküliség Európában, őt követi Németország, majd Magyarország a harmadik a sorban.

Méltatta továbbá a cseh demográfiai helyzetet, azt, hogy – Magyarországgal ellentétben – Csehországban az elmúlt 20-30 évben több mint félmillióval nőtt a cseh állampolgárok száma.

Orbán Viktor kérdésre arról is beszélt, hogy most vakcinát kell szerezni, és nem most kell megvitatni azt a kérdést, hogy lehetett volna-e jobban, gyorsabban vagy másképpen tenni ezt az unióban.

Hozzátette, nem érdemes sem a vakcina, sem a védekezés kérdését átpolitizálni.

Beszélt arról is, hogy Magyarország bonyolult ország, ismer olyan idősek otthonát, ahol azt mondták, ne vigyen oda senki amerikai vakcinát.

Azt szoktam mondani mindenkinek, hogy amikor a kommunizmus itt összeomlott, pontosabban összedöntöttük, 26-27 éves voltam. Eddigre az összes kötelező oltást megkaptam. Ez kivétel nélkül mind szovjet volt, és elég jól állok itt a lábamon

Nem érdemes politikai szemüveggel nézni a vakcinát, mondta.

Az orosz vakcinával kapcsolatos bizalmatlanságról azt gondolom, azt majd az idő meg fogja oldani

De az oltás önkéntes, ha valakinek nem kell orosz, az nem kapja meg.

Ami a kínai vakcinát illeti, az bonyolultabb, de kínaival több embert oltottak be. Szerbiában oltanak kínaival is, van erről is tapasztalatunk, de az orosz vakcina engedélyezése előrébb van.

Nekem nem áll módomban sürgetni az ezzel foglalkozó hatóságokat, de azt kérem mindenkitől, hogy dolgozzon, minden munkaórát használjon ki

Elmondta továbbá, hogy egyelőre több az oltásra regisztráltak száma Magyarországon – és az oltási kapacitás is nagyobb –, mint a vakcina.

"Minden nap azon dolgozunk, hogy újabb és újabb adagokat szerezzünk bárhonnan is, olyan vakcinát, amely kiállja a magyar biztonsági előírások próbáját" – jelentette ki.

