„Aki gyors, életet ment, aki lassú, életet veszít" – mondta Orbán Viktor a vakcinabeszerzéssel kapcsolatban a sajtótájékoztatón. A kormányfő megismételte, hogy szerinte a brüsszeli vakcinabeszerzés lassú, ezért nem lehet az Európai Unióra várni írja az Euronews.

A kormányfő úgy véli, hogy az orosz vakcinával szembeni bizalmatlanságot az idő majd megoldja, nem kell félni attól, hogy veszélyes lenne az oltóanyag:

Azt tudom mondani, hogy a kommunizmus összeomlásakor 26-27 éves voltam, addigra az összes kötelező oltást megkaptam, és ezek ma is bennem vannak. Ez kivétel nélkül mind szovjet volt, és elég jól állok a lábamon. A magyar népesség átoltottsága is jól néz ki.

A magyar kormányfő hozzátette, hogy a bizalmatlanság abból is fakad, hogy Magyarország egy nagyon bonyolult ország. Azt mondta, ismer olyan idősek otthonát is, ahol nem kértek az amerikai oltóanyagból, csak az oroszból szeretnének kapni. A magyar társadalom viszont európai viszonylatban is kiemelkedően jól teljesít a járványügyi szabályok betartásában.

Ha valaki ezt mondta volna nekem 10 évvel ezelőtt, biztos nevettem volna, mert a magyarok nem arról voltak híresek, hogy betartják a szabályokat, hanem inkább a kiskapuk kereséséből űztek virtust. De úgy néz ki, hogy ha baj van, akkor megkomolyodunk

- mondta Orbán Viktor a sajtótájékoztatón, majd úgy folytatta, hogy a szabálykövetés oka az is lehet, hogy korábban a kormány nemzeti konzultációval mérte fel, mi az, ami belefér a lakosságnak, és mi az, amit már nem tűrne el. Orbán szerint most is hasonlóan szeretnének eljárni, februárban jön az újabb nemzeti konzultáció a nyitás menetrendjéről.

