Eltűnés miatti körözési eljárásnak indult, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés lett. A Pest megyei nyomozókat nem hagyták nyugodni a gyanús körülmények.

Féltestvére jelentette be egy 49 éves asszony eltűnését a rendőrségen 2021. január 11-én – akkor már hónapok óta nem hallott felőle a rokonság. A rendőrök felkutatták a nő ismerőseit, feltérképezték lakókörnyezetét, kikérdezték korábbi élettársát, aki elmondta, 2020 nyarán elváltak útjaik, a nő elhagyta, azóta nem tud róla.

Valami nem stimmelt, a rendőröket zavarták bizonyos körülmények. A rokonok szerint tavaly novemberben beszéltek vele, akkor még együtt élt párjával, holmijai pedig a mai napig élettársánál voltak. Újabb kihallgatás következett, amelyen a férfi egy másik történettel adott magyarázatot volt barátnője eltűnésére. E szerint tavaly, egy késő őszi estén aludni tértek, majd hajnalban ébredve a nőt felakasztva találta veresegyházi lakásukban. Még az újraélesztésére is kísérletet tett, ám amikor látta, hogy küzdelme hasztalan, megijedt és a holttestet egy közeli gödörbe dobta.

A rendőrök életellenes cselekménnyel kapcsolatos gyanúja erősödött, 2021. február 5-én éjszaka bizonyosságot is nyertek.

A 49 éves férfi megmutatta az állati tetemek sírhelyeként is funkcionáló gödröt, ahová a rendőrökön kívül a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai is felsorakoztak. A nő holttestét kora reggelre sikerült kiásni egy ló maradványai alól. Már a helyszíni és a halottszemle adatai valószínűsítették az idegenkezűséget, a soron kívül elvégzett boncolás alá is támasztotta.

Az áldozat testén több olyan sérülést – sorozatos bordatörést, szilánkos lapockatörést, törött fogakat – találtak, amelyek egyértelműen bántalmazásból eredhettek. Az igazságügyi orvosszakértő a sérülések vizsgálata alapján kizárta az önkezűséget, önakasztásra semmi nem utalt.

A beszerzett bizonyítékok hatására a 49 éves férfi megtört és kihallgatásán beismerte a bűncselekmény elkövetését. Vallomása szerint egy ideje már gyakran veszekedtek élettársával, az egyik ilyen alkalommal, 2020. november 5-én eldurvult a vita. Állítása szerint „ki volt kattanva”, amikor lefejelte, majd bakanccsal megrugdosta áldozatát. Az élettelen testet ezután pokrócba csavarta és begurította abba a gödörbe, ahonnan napra pontosan három hónappal később a rendőrök kiásták. Hulladékkal és gallyakkal letakarta, majd elment dolgozni.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Alosztályán különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás az őrizetbe vett 49 éves férfi ellen. A rendőrök kezdeményezik letartóztatását.

Forrás:Police.hu