Be akart zárni a kocsma, megmentették a törzsvendégek

Minden kitartásuk ellenére már a bezárást fontolgatta az a házaspár aki most a törzsvendégeitől kapott hatalmas segítséget.

A támogatók a vicc kedvéért nokiás dobozba rejtették a tulajdonosoknak szánt összeget, ami a legjobbkor érkezett meg hiszen mint írták :

És akkor a legreménytelenebb estén, amikor már mi is elszontyolodunk és fogyó lelkesedéssel nézzük a jövőt, jön egy bukósisakos emberke, becsönget este hétkor (Csabi: "ki a tököm jön ilyenkor?" (sic)) és azt állítja, hogy csomagot hozott.

Hát én elhittem. Átvettem.

A továbbiakban nem tudok sem írni, sem beszélni, mert egyszerűen nincsenek szavaim a köszönetre.

Egy nagyon fontos dolgot azonban tudnotok kell: ez a kis bukósisakos emberkét akkor küldtétek, amikor pont lebuktunk a víz alá, minden egyéb munkánk és erőfeszítésünk ellenére.

most pont megmentettetek minket, most pont visszaadtátok az életbe vetett hitünket és biztos, hogy ez a csehó ki fog nyitni. Most főleg nektek köszönhetően!Köszönjük és csak kerüljetek elő, szem és torok nem marad szárazon, a hordó nem áll meg!"