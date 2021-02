A felnőtt magyar lakosság ötöde tervez ingatlanvásárlást idén, a leendő vásárlók közt többségben van a legfiatalabb, 18-29 éves korosztály a Duna House és a Reacty Digital közös kutatása szerint.

Benedikt Károlyt, a Duna House elemzési vezetője kiemelte:

Hozzátette:

az első lakásvásárlóknak fontos a szakmai segítség az ingatlanvásárlásban és a pénzügyi termékek terén is. A kutatás szerint ezt a fiatalok is érzik, és minden harmadik leendő vásárló igénybe is venne ilyen szolgáltatást.