Népszava: az inflációt sem pótolja a közmunkások béremelése

A 4 százalékos emelés nem sokra lesz elegendő.

A Népszava cikke szerint pénteken este jelent meg a közmunkások bérének megemeléséről szóló kormányrendelet, de a 4 százalékos emelésről amúgy már Gulyás Gergely miniszter is beszélt január végén.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap szerint négy év után, márciustól érkezik a béremelés a közmunkásoknál, akik 2017 óta 81 530 forintot kerestek bruttóban, ez fog 85 ezer forintra nőni, míg a szakképzettséggel rendelkező közlfoglalkoztatottak márciustól az eddigi 106 555 forint helyett 110 815 forintot kapnak bruttóban. Nettóban eddig a közmunkások 54 217 forintot, a szakképzettek a garantált közmunkásbérrel 70 859 forintot vihettek haza – a lap szerint márciustól nagyjából kétezer forinttal többet vihetnek haza.

A Népszava megnézte, hogy az utolsó béremelésük, azaz 2017 óta mennyi volt az infláció, és azok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a béremelés semmit sem fog jelenteni a fogyasztói árak emelkedése miatt, amelyek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 11,9 százalékkal emelkedtek meg. A legalapvetőbb élelmiszerek drágulása 19,6 százalékot mutat az elmúlt 4 év alatt, tehát közel ötödével lett drágább minden – vagyis a közmunkásbér emelése nem sokat ér a cikk szerint.

A Belügyminisztérium közfoglalkoztatási portáljának adatai szerint tavaly decemberben 94 és félezren dolgoztak közmunkásként, ez még a novemberi létszámnál is kevesebb, éves szinten a lap cikke szerint majdnem 13 százalékos a csökkenés.

"Az adatok azt is jelzik, hogy már rég nem foglalkoztatási, sokkal inkább vidékfejlesztési kérdés a közmunka, hiszen a belügyi összesítés szerint a benne foglalkoztatottak 87,2 százaléka hátrányos helyzetű településen él, míg ez az arány öt éve még csak 77 százalék volt. A foglalkoztatási forma változását mutatja az is, hogy 55-ről 61,5 százalékra nőtt a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, és emelkedett az 50 év feletti közmunkások száma is.

Ezért fogalmazott úgy nemrég a Debreceni Egyetem kutatója, Kóti Tibor a Népszavának, hogy a térség, a képzettségük és a koruk alapján attól a majdnem százezer embertől, aki ma közmunkásként dolgozik, nem is várható el, hogy piaci munkahelyet találjon magának. Ahogy az sem reális elvárás, hogy a gazdasági visszaesésre tömegek válaszoljanak azzal, hogy közmunkára jelentkeznek, ahogy azt Orbán Viktor tavaly májusban minden előzetes felmérés nélkül tervezte"

- olvasható a cikkben.

A lap szerint a közmunkások a kisnyugdíjasokhoz hasonlóan a szegénységi küszöb alatt élnek, amin a márciustól érkező emelés sem fog segíteni, de legalább a kormány el tudja mondani, hogy a nehéz helyzet ellenére is segítettek. A tavalyi 140 milliárd forint helyett idén 165 milliárdot szán a költségvetés a közfoglalkoztatásra.