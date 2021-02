A BKK a napokban bejelentette: pályázatot írt ki trolibusz-felsővezetékhálózat és áramellátás kivitelezésére a Baross utca – Üllői út – Kálvin tér nyomvonalon. A szakaszon már van egy jelenleg használaton kívüli felsővezeték, ezt fejlesztik és egészítik ki a következő hónapokban.

A fejlesztés után már nem kell önjáró, akkumulátoros üzemmódra kapcsolnia az érintett részen az erre közlekedő 72M trolibusznak, azaz a vonal üzemeltetése olcsóbb és biztosabb lesz. Emellett az egybefüggő Baross utcai trolivezeték megágyazhat egy következő, nagyobb léptékű trolifejlesztésnek: a 9-es busz trolivá alakításának.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Kőbánya alsóig közlekedő 9-es busz pesti szakaszának trolibusszá alakításának első lépése történik meg. Így száz százalékban elektromos meghajtású járművekkel lehetne közlekedni a Belvárosból Józsefvárosba és Kőbányára. Ezzel nem csak körülbelül tízzel kevesebb környezetszennyező dízelbusz járna Budapesten, de eltűnne a Bajcsy-Zsilinszky útról és a Baross utcából az összes ma ott közlekedő dízelbusz, ami segítene javítani a belvárosi területek levegőminőségén is.

Balogh Samu, a főpolgármester közlekedésfejlesztésért is felelős kabinetfőnöke a közösségi oldalán azt írta: a 9-es busz pesti szakaszának trolivá alakításához még két hosszabb szakasz felett hiányzik a felsővezeték:

a belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton, míg a külső szakaszon a Kőbányai úton kellene kihúzni a drótot. Erre azonban forrás hiányában még várni kell. Sajnos a kormány nem hagyta jóvá a főváros hitelkérelmét, így egyelőre sem az új járművek szállítása, sem a hiányzó szakaszokon a felsővezeték kiépítése nem kezdődhetett meg.

Az Európai Unió által biztosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility) pont ezekhez hasonló zéróemissziós közlekedési fejlesztéseket fedezne több százmilliárdos értékben. Ha a kormány szeretné gyorsan és hatékonyan lekötni ezeket a forrásokat, akkor aligha találhat jobb megoldást, mint a főváros számára most is rendelkezésre álló járműopciók lehívása, és az itt is említett infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása, írta Balogh Samu.

Forrás:Telex

Kép:BKK