Betett az időjárás a fogaskerekűnek, nem megy föl a végállomásig

Az Adonis utca és a Széchenyi-hegy között nem közlekedik a fogaskerekű.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a BKK Info Facebook-oldalán közölte szerda reggel 6:04-kor, hogy

a 60-as villamos (Fogaskerekű) az Adonis utca és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút között továbbra sem közlekedik a kedvezőtlen időjárás miatt. Az Adonis utca és a Svábhegy között a 21-es, a 21A és a 212-es autóbusszal, a Svábhegy és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút között pedig pótlóbusszal lehet utazni.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/wikipedia CC BY-SA 3.0 de

A módosítást kedd kora este vezették be a BKK-nál, a Normafa környékére ugyanis ónos eső és hó is hullott, ez pedig megnehezíti a közlekedést. A XII. kerület kedd este erdőlátogatási tilalmat rendelt el a Normafa és a jános-hegy térségében, miután fakidőlés veszélye is fennáll (egy fa az Erzsébet-kilátóhoz vezető útra dőlt), és több faág is letört.