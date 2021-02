A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a 13. havi nyugdíj első részlete „lehet, hogy segítség, de a legkevésbé sem ajándék”.

Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán arról írt: ha megnézzük, hogy az elmúlt 10 évben hogyan alakultak a nyugdíjak, nem csoda, ha a 13. havi nyugdíj első részlete sokaknak jelentős segítséget jelent, de a most érkező juttatás szerinte „a legkevésbé sem ajándék”.

Tudom, hogy nagyon sokan fogják jelentős segítségnek megélni a kormány által 13. havi nyugdíjnak hazudott, valójában egy...

„Ha elképzeljük, hogy a svájci indexálás 2010 után is marad, akkor az átlagnyugdíj ma nem 142 ezer forint lenne, hanem 172 ezer. Ez óriási különbség! Mivel a most aktuális juttatás 35 ezer forintot jelent egy átlagnyugdíjjal rendelkező idősnek, nagyjából akkor lenne pénzénél minden nyugdíjas, ha minden egyes hónapban megkapná ezt a juttatást. Így lehet, hogy az elmúlt 10 év alatt több mint 1 milllió 200 ezer forintot vett el a kormány egy átlagnyugdíjjal rendelkezőtől, 35-ször többet, mint amit most, 10 év múltán visszaad” – magyarázza Gyurcsány, aki az ígéri: az ellenzéki összefogás véget vet majd az „igazságtalan” nyugdíjrendszernek.