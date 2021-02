Az éjjel megjelent a Magyar Közlöny, amely részletezi, hogy kiknek, és mely hónapokra nem kell bérleti díjat fizetni.

A kormány a múlt héten bérletidíj-mentességet jelentett be azoknak a vendéglátósoknak, akik önkormányzati, vagy állami tulajdonú ingatlanban bérelnek területet. Ezzel párhuzamosan a főpolgármester is megfogalmazott javaslatokat, illetve több kerület is további díjelengedések bevezetésével támogatta a vendéglősöket. Az éjjel megjelent a Magyar Közlöny, amely részletezi, hogy kiknek, és mely hónapokra nem kell bérleti díjat fizetni.

Az állam, önkormányzat, illetve állami vagy önkormányzati többségi befolyása alatt levő cég nem követelheti a februári, márciusi, áprilisi, májusi és júniusi bérleti díjat – amennyiben azt már beszedte, akkor azt március közepéig vissza kell fizetnie a bérlőnek.

Ha a bérlő az adott, bérelt helyiségben az alábbi tevékenységeket végezte már 2020. november 4-én, akkor nem kell bérleti díjat fizetnie:

1. éttermi, mozgó vendéglátás,

2. rendezvényi étkeztetés,

3. Italszolgáltatás,

4. Filmvetítés,

5. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,

6. sport és szabadidős képzés,

7. Előadó-művészet,

8. előadó-művészetet kiegészítő,

9. művészeti létesítmények működtetése,

10. múzeumi tevékenység,

11. növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,

12. sportlétesítmény működtetése,

13. Sportegyesületi,

14. testedzési szolgáltatás,

15. egyéb sporttevékenység,

16. vidámparki, szórakoztatóparki,

17. fizikai közérzetet javító szolgáltatás,

18. egyéb szórakoztatás, szabadidős,

19. szállodai szolgáltatás,

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,

21. Kempingszolgáltatás,

22. egyéb szálláshely szolgáltatás,

23. utazásközvetítés,

24. utazásszervezés vagy

25. egyéb szárazföldi személyszállítás.

Mindez a könnyítés nem vonatkozik

- a munkahelyi étterem, illetve büfé,

- a szálláshelyen található étterem, illetve bár,

- a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje,

- az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé üzemeltetőjére.

- Valamint az MNB-re, illetve az MNB többségi tulajdonában álló cégre.

Forrás: 24.hu, Portfolio