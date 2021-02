Az orvoscsapat tagjai értetlenül állnak a rendezőnél tartott házkutatás előtt. Hudák István, a Honvédkórház idegsebésze megdöbbent, amikor megtudta, hogy a rendőrök házkutatást tartottak Szász Jánosnál, aki a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásáról készített dokumentumfilmet. Szerintük olyasmit is rögzíthetett a rendező, ami a műtétet szervező alapítványnak nem biztos, hogy jó reklám. Hudák leszögezte: „János a mi barátunk", közte és a műtétet végző orvosok között nincs konfliktus. A filmrendezőt egy nagyon becsületes embernek tartja, aki nagyon jó a saját szakmájában. Hudák István szerint valaki félrevezette a rendőrséget. Csókay András is hangsúlyozta: szerinte jól bánik a rendőrség Magyarországon például a tüntetőkkel, de egy jó rendőrséget is félre lehet vezetni szerinte.

Ahogy korábban mi is megírtuk, Szász János otthonában múlt pénteken tartottak házkutatást. A Balázs Béla-díjas színházi és filmrendező, illetve a felesége, Bognár Gyöngyvér színésznő, valamint két gyermekük tartózkodott otthon, amikor a rendőrök a házkutatási parancsot lobogtatva bementek, majd több órán át kutakodtak, végül a házban található adathordozókat, számítógépet és mobiltelefonokat lefoglalták – emlékeztet a Blikk. A családot megviselték a történtek, főleg a legkisebb, alsó tagozatos gyermeket, akinek a szobájába – a kérés ellenére is – fegyverrel ment be a nyomozó – teszi hozzá a lap.

A rendező szerint a szétválasztott bangladesi ikerpárról szóló, készülő dokumentumfilmje körül alakult ki jogvita, ez állhat a házkutatás hátterében.

Csókay András, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány és kuratóriumának volt elnöke és Hudák István, a Honvédkórház idegsebésze ATV Egyenes beszéd című műsorában beszéltek a Szász Jánosnál tartott házkutatásról. Szerintük olyasmit is rögzíthetett a rendező, ami a műtétet szervező alapítványnak nem biztos, hogy jó reklám.

A rendkívüli műtétet végző orvoscsoport két tagja hangsúlyozta,

az orvosok és Szász János között baráti a viszony és nincsen semmiféle vita.

A műtétet szervező Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány és Szász János viszont jó ideje konfliktusba került egymással a felvételek miatt.

Szász János nem egy gyilkos, nem pornófilmeket gyárt, nem adócsalással foglalkozik. Egy művész, és nagyon jól csinálja a munkáját. Nem fér a fejembe, miért történt a házkutatás

– mondta Hudák István, aki szerint valaki félrevezette a rendőrséget, és olyan aránytalan ez az eljárás, mint ágyúval kacsára vadászni.

Csókay András 17 évig volt az alapítvány elnöke, és részben épp a Szász Jánossal folytatott borzalmas viták miatt távozott onnan, mert ezek már akkor is kitörtek.

Az orvos úgy véli, hogy "a magyar rendőrség tüntetéseken jól végzi a munkáját, de szerinte egy jó rendőrséget is félre lehet vezetni". Azt mondta, Szász a felvételek másolatát még Bangladesben odaadta az alapítványnak, nehogy elvesszen.

Az alapítvány kommunikációja félrecsúszott a műtét után. Egy sikeres műtétről számoltak be, közben a gyerekek, valljuk be, haldokoltak

– mondta a műsorban Csókay, aki szerint borzalmas nagy szenvedés zajlott a műtét 26 órájában, és az utána való 18 napban, amíg ott voltak. Ebből rendkívül komoly nézeteltérések voltak, amit művészként Szász János is észrevett, és adott esetben a filmben is ábrázolhatja.

Nem biztos, hogy az alapítványnak érdeke a valóságnak a reális ábrázolása, beleértve a rengeteg szenvedést, sírást, és aztán persze örömöt. Nem biztos, hogy ez a jó reklámfilm

A műtét során és után a gyerekek a halálukon voltak, óriási lelki támogatás és ima jött Magyarországról.

A haldokló gyerekek iránt érzett aggodalom és feszültség ott van a filmben

– hangzott el a beszélgetésben.

Forrás: 24.hu, Blikk, ATV

Címlapkép: ATV/Videó