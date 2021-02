Amerikai tudósok: a remdesivir mégis hatásos a koronavírus-fertőzéssel szemben

A Minnesotai Egyetem orvosi karának kutatói négy új felfedezésről számoltak be azzal kapcsolatban, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus hogyan fertőz az egyes sejtek szintjén.

Az egyik friss eredmény azt is megerősíti, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) és az Európai Gógyszerügynökség által is engedélyezett antivirális gyógyszer, az eredetileg az ebola ellen kifejlesztett remdesivir hatásos gyógymódot jelent a súlyos COVID-19 betegséggel szemben – írja a Qubit.

A remdesivir nevű antivirális hatóanyagot már a járvány eleje óta használják az Egyesült Államokban, és azóta az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti szerve is engedélyezte azt a COVID-19 súlyos eseteinek kezelésére, így október óta Magyarországon is alkalmazzák. Bár több tanulmány azt állapította meg, hogy az enyhe tünetekkel jelentkező koronavírus-fertőzés esetén nincs hatása, a súlyosabb esetekben viszont enyhít a tüneteken, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) novemberben mégis visszavonta a hatóanyagot a koronavírusos betegek ellátásához javasolt gyógyszerek közül.

A klinikai vizsgálat során azt is megállapították, hogy a remdesivir a betegség korai stádiumában bizonyult a leghatásosabbnak, ami a Minnesotai Egyetem kutatásában is megmutatkozik: a megfertőzött sejtek remdesivir-kezelése után 48 órával már alig található fertőzés az egyes sejtekben.

