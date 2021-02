Szélvihar: megemelték narancssárgára a riasztási fokozatot

Egyre hevesebb a szélvihar az ország nyugati, középső és részben északkeleti részén.

A riasztási szintet a térképen látható járásokra kiterjedően másodfokúra emelték.

A figyelmeztető előrejelzés szerint a Dunántúlon és a Duna vonalának tágabb térségében az északnyugati szelet, illetve az északkeleti országrészben (Bodrogköz, Hajdúság, Nyírség) pedig az északkeleti szelet kísérhetik nagy területen erős, viharos széllökések (jellemzően 60-85 km/h).

Főleg a Dunántúl középső területén (Bakony, Balaton környéke), illetve a szélre érzékeny északkeleti vidékeken ennél erősebb lökések (akár > 85-95 km/h) is várhatók. Emiatt a hófödte tájakon, elsősorban az északkeleti megyékben, illetve a Dunántúl középső megyéiben hófúvásra is számítani kell, különösen északkeleten akár erősebb hófúvás is kialakulhat.

(met.hu)