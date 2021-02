Járaiék életét jócskán megkeserítik az alkoholista szülők

Megnehezítik alkoholista szülei Járai Máté és felesége, Kíra mindennapjait.

A Jászai Mari-díjas színész, aki nejével az RTL Klubon futó Nyerő Párosban is feltűnt, most pedig a Reggeli műsorvezetőjeként is láthatjuk, nem tagadja, bizony nehéz időket is megélt apja és anyja súlyos alkoholproblémái miatt.

Elmondása szerint a nyomasztó légkörben megélt gyerekkor után mostanra állandó feladatot jelent számára a mentálisan leépült szülők gondozása, amelyben a felesége segíti – írja a Story magazinra hivatkozva a Blikk.

A szüleimben nem volt kötelességtudat. Legtöbbször nem is dolgoztak, az őseik hagyatékát élték fel, pénzzé téve az értékes festményeket, drága ékszereket és ezüsttárgyakat. Hosszú éveken át csak a mának és a bulizásnak éltek, arra nem is gondoltak, hogy gyerekként én hogyan élem meg velük az életet. (…) Önpusztító emberek, akiknek ez a sorsuk, ez a karmájuk

– mondta a Story magazinnak Járai Máté.

Cikk- és címlapkép: MTI Fotó: Krizsán Csaba