Koronavírus: 99 beteg hunyt el, 1860 új fertőzöttet találtak

Orbán Viktor közölte péntek reggel a rádióban az elmúlt 24 óra adatait. Több mint 300 ezren már megkapták az első oltásukat a vírus ellen.

Az elmúlt napon 1860 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon és elhunyt 99 beteg – ezt Orbán Viktor miniszterelnök közölte a Kossuth Rádió reggeli műsorában a hvg.hu cikke szerint.

Egy férfi az oltási kártyáját mutatja az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű, koronavírus elleni vakcinájával történő oltás után Ottmár Edit háziorvos salgótarjáni rendelőjében 2021. február 11-én.

Fotó, címlapkép: MTI/Komka Péter

A kormányfő elmondása szerint 3828 embert ápolnak kórházban a fertőzés miatt, közülük 299-en szorulnak lélegeztetőgép segítségére. 310 448 embert pedig már egyszer beoltottak a koronavírus elleni vakcinával – tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy megállt a számok javulása, a tendencia romlik, ezért továbbra is be kell tartani a szabályokat.