Futárnak álltak a pincérek, derül ki a foglalkoztatási adatokból

A járvány és a lezárások alaposan átrendezték a gazdasági életet és súlyos válságot okoztak nem egy szektorban, ami a foglalkoztatási adatokon is látszik. És nem csak a foglalkoztatáson vagy a munkanélküliségi rátán, hanem már a foglalkoztatási szerkezeten is írja a Telex.

A megyei bontásból most Budapestet vették ki, feltételezve, hogy a fővárosban lesz a leglátványosabb a különbség a korábbi időszakhoz képest. 2020 utolsó negyedévéről még nincsenek elérhető adatai a KSH-nak, de mint az ábrán is látható, az első kilenc hónap átalakulása is drámai; világosan kivehető, melyik ágazatok a nagy vesztesei, és melyikek a nagy nyertesei a koronavírus-gazdaságnak.

Az adatok szépen visszaigazolják azt is, amit az ember anekdotikus bizonyítékok alapján magától gondolna: a pincérek, pultosok, londinerek, szállodai takarítók jókora része valószínűleg felcsapott futárnak – még szerencse, hogy a házhozszállításra való kereslet olyan mértékben megnőtt a járvány alatt, hogy a futárcégeknek jelentős munkaerő-bővítésre volt szükségük.

Ha ez nem lett volna, a mostaninál sokkal rosszabb helyzet alakul volna ki a munkaerőpiacon. Jelentősen nőtt még az infokommunikációban dolgozók száma, ebben az esetben egy olyan folyamatra erősíthetett rá a járvány, ami magától is zajlik évek óta.

Forrás:Telex

Kép:Netpincér