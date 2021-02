Gyurcsány: mind a 106 választókerületben lesz ellenzéki előválasztás

Meglepte, hogy ilyen harmonikus az ellenzéki együttműködés.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában volt vendég Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalcíió (DK) elnöke, aki arról beszélt, hogy úgy tűnik, mind a 106 választókerületben lesz ellenzéki előválasztás a 2022-es országgyűlési választás előtt. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte az előválasztás során az esetleg felizzó vitákat félre fogják tenni a 2022-es választás idejére.

Fotó, címlapkép: Facebook/Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány szerint nagy alázattal és kompromisszumkészséggel készülnek az ellenzéki pártvezetők a kormányzásra, és abból nem kérnek a nála később politizálni kezdett politikustársai, hogy ő elmesélje, milyen volt kormányozni. Arra is kitért, hogy őt meglepte, hogy milyen harmonikus az ellenzéki együttműködés és "milyen szépen csinálják ezek együtt."

A volt miniszterelnök úgy látja, a kaszárnyafegyelem nem eazonos a kormányzóképességgel, ez az elmúlt időszakban szerinte bebizonyosodott, a kormány pedig "téblábol" a menedzsment-funkciókban, amibe bele fognak bukni, szerinte a következő év erről a bukdácsolásról fog szólni.

Gyurcsány Ferenc az oltásokról is beszélt, szerinte mindenkinek be kell oltatnia magát, és úgy vélekedett, hogy a kormány csinál ebből politikát, nem az ellenzék. Azt hozzátette a kínai és orosz vakcinákra utalva, hogy a semminél bármilyen más vakcina is jobb.

A gazdaság állapotáról szólva úgy fogalmazott, hogy a kormányfő optizimusát a hétköznapi tapasztalatok nem támasztják alá.