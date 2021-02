Mi történt? Mindenféle építkezést betiltottak ezen a Balaton-parti településen

Elképesztő: február 15-én életbe lépett az a tiltás Paloznakon, amely gyakorlatilag megtiltja az építkezés bármilyen formáját: nem enged meg a faluban új telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, elbontani.

Fotó: Pixabay cco

A Paloznaki JazzPiknikről is ismert falu polgármestere, Czeglédy Ákos azzal indokolta a döntést a Balatonitipp nevű honlapnak, hogy olyan építési láz tombol egy ideje a településen, amelynek véget akar vetni.

– mondta a polgármester a döntésről.

Mi nagyon szívesen fogadunk mindenkit, de azt szeretnénk, hogy Paloznakon azok építkezzenek, akik itt akarnak letelepedni, lakni. Megértjük azt is, ha valaki nem tud állandóra ideköltözni, de akkor nyaralót is csak akkor építsen, ha minden szabad hétvégéjét Paloznakon szeretné eltölteni.

- tette hozzá a falu első embere, majd tovább részletezte a helyzetet a honlapnak.

Úgy látjuk, hogy boldog-boldogtalan épít, mert pillanatnyilag jó ötletnek tűnik neki, meg befektetésnek se rossz. Közben nem gondolja végig, hogy valóban kell-e neki ez ház, ki tudja-e használni, és hosszú távon mit okoz a községnek azzal, hogy üresen áll az épület.

Azért is le kell csillapítanunk az építkezési lázat, mert a közművek nem bírnak kiszolgálni ekkora igényeket. Nyáron és ősszel kéthetes rendszerességgel voltak csőtörések az ivóvíz vezetéknél. De ugyanígy gond van a szennyvízhálózattal is, ami 25 évvel ezelőtt feleennyi állandó lakosra épült ki, a nyaralókról nem is beszélve. Gond van az áramellátással is, az E.ON nem győzi bővíteni a hálózatot. Volt olyan építkezés, ahol azt mondták, hogy három év múlva tudnak megfelelő áramot biztosítani egy nagyobb fejlesztéssel.