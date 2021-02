Rogán azzal állt elő felesége földvásárlási botrányügyében, amire először egy álnéven írt Index-cikk utalt

Elég különös és szokatlan cikk jelent meg az Index oldalán február 3-án a Rogán-földügyekről – szúrta ki elemzésében a 444.

Nem látszó földvásárlások

Egy nappal az ügy kirobbanása után jelent meg ez a cikk, amely arról az ügyről szólt, hogy a miniszter új felesége, Rogán Barbara és családja az esküvő előtt 1,6 milliárd forintos földvásárlásról írtak alá adásvételi szerződést.

Fotó: MTI

„A földhivatali nyilvántartásban még nem látszanak Rogán Barbaráék földvásárlásai” címmel megjelent cikkben ismertetik a tényeket, majd így folytatják:

A 444 szerint azért volt különös, hogy az Index cikket szentelt az információnak, mert ennek önmagában

Ugyanis a földügyletek sajátosságai alapján eddigre egyáltalán nem kellett volna, hogy a földhivatalban már látszódjon a vásárlás. A Szeredy Dani álnéven írt cikkben szerepelt az is, hogy „az Index banki információi szerint még a banki tárgyalások sem zárultak le, az egyeztetések folyamatosan zajlanak” – ami szintén nem mondott ellent az eredeti cikkeknek.

Az Index az ellentmondások feloldása érdekében megkereste Rogán Antalt is, aki azonban nekik sem nyilatkozott.

"A miniszter környezetéből úgy értesültünk, hogy a politikus a felesége és magánélete védelme miatt nem kívánt most megszólalni. Forrásaink azt is hozzátették: Rogán Antal a közelgő kampányidőszak miatt a jövőben is számít hasonló támadásokra.”