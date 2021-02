Ezzel a kalkulátorral kiszámolhatja, mikor kap majd oltást!

Itt a Covid-19 Oltási Sorrend Kalkulátor, amit a Veronai Egyetem PhD-hallgatója, Pál Tibor alkotott meg.

A 24.hu írta meg, hogy a magyar nyelvű kalkulátor az Omni Calculator projekt részeként készült, és néhány alapvető információ (kor, krónikus betegség, munkaterület, satöbbi) megadása után kiszámolja, hogy a jelenlegi oltási kapacitás alapján mikor számíthat valaki arra, hogy megkapja a koronavírus elleni oltást.

Az oldal egy időintervallumot is megad, pluszban pedig hasznos információkkal is szolgál, és gyakran feltett kérdésekre is válaszol.

„Mivel a jelen helyzetben arra kényszerültem, hogy távoktatás keretében folytassam nemzetközi tanulmányaimat, felmerült bennem a kérdés, hogy vajon mikor kaphatom meg a COVID-19 védőoltást és utazhatok újra külföldre biztonságosan. E kérdés számos ismerősömben felmerült, ami arra késztetett, hogy megalkossak egy kalkulátort ami megoldást adhat a problémára”

– írta Pál Tibor a 24.hu-nak küldött levelében.

