Ahogy korábban mi is megírtuk, lapinformációk szerint egy szolgálaton kívüli rendőr talált rá egy út szélén a hétfőn eltűnt, majd estére megkerült szegedi önkormányzati képviselőre, akit Makóra, az SZTE pszichiátriai klinikájára szállíthattak. A képviselő állapotáról azonban kedden még semmi konkrétumot nem lehetett tudni. A Szegedma.hu most arról ír, hogy információik szerint Szabó Bálint már kedden el is hagyhatta a klinikát. A lap közölte, hogy személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt indult eljárás Szabó Bálint eltűnése miatt. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság a Telex megkeresésére is megerősítette az eljárást.

Ahogy korábban mi is megírtuk, hétfőn reggel még elment futni, a sportolásból azonban nem tért haza Szabó Bálint független, szegedi önkormányzati képviselő, ezért a rendőrség eltűntként kezdte keresni, majd estére levették a fotóját a körözési oldalról, és csak annyit közöltek a lapokkal, hogy a férfi életben van. A Szeged.hu önkormányzati lap ezután több, egymástól független forrásra hivatkozva azt írta, hogy egy szolgálaton kívüli rendőr talált rá egy út szélén Szabó Bálintra,

akit ezután Makóra, az SZTE pszichiátriai klinikájára szállíthattak.

Állapotáról azóta sem tudni semmiféle konkrétumot, ám a Szegedma.hu azt írja, információik szerint Szabó el is hagyhatta a klinikát kedden. A lap hozzáteszi,

a rendőrség kilenc órányi keresés után hétfőn kora este találta meg Szabó Bálint önkormányzati képviselőt, kihűlés közeli állapotban.

A Szeged.hu azt írta, hogy

az eset miatt a rendőrség is vizsgálódik, és személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indult eljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság a Telex megkeresésére megerősítette az eljárást, és azt írták még a lapnak, hogy

az eltűnés körülményei továbbra is tisztázatlanok

A Szegedma.hu korábban azt írta, hogy a képviselő egy hétfő reggelre összehívott sajtótájékoztatóan akart leleplező információkat közölni Botka Lászlóról, de azon már nem jelent meg. A lap szerint Szabó a napokban „több tucat bizonyítékot, fotókat, hangfelvételeket adott át” a kormánypárti Pesti Srácok egyik újságírójának, Füssy Angélának.

A Mandiner ezzel kapcsolatban korábban azt írta, hogy Szabó súlyos állításokat fogalmazott meg vasárnap közzétett videójában Botka Lászlóról és egyes „szegedi oligarchákról”. Többek között arról beszélt, hogy a volt MSZP-s polgármester több kérdésben is "hazudott a Cserepes sori piaccal kapcsolatban, amelyet a közelmúltban zártak be veszteséges működésre hivatkozva és szerinte privatizálni akarnak" – írja a lap.

Szegeden szétlopják a városi közvagyont

– mondta a politikus a videóban, és közölte, hogy a polgármesterrel szemben vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett, illetve rágalmazásért feljelentette Botka Lászlót. Az ígérte, hétfő reggeli országos sajtótájékoztatóján mutatja majd be a részleteket, de végül nem jelent meg a sajtó képviselői előtt és a telefonja azóta is ki van kapcsolva.

A Telex emlékeztet, Szabó Bálint neve onnan lehet ismerős, hogy tavaly márciusban kocsijával keresztbe állt az egyik szegedi kereszteződésben, hogy a járvány elleni védekezés érdekében leállítsa a városi tömegközlekedést.

A képviselőt végül a rendőrök vitték el. Még 2019-ben Szabó jogerősen pert vesztett Botka László ellen, és egymillió forintos sérelemdíjat kell fizetnie a szegedi polgármesternek. A bírósági eljárás azután indult, hogy Szabó a kormányközeli Echo tévében, egy interjúban azt állította, hogy a „Szeviép-ügy szálai az önkormányzatig nyúlnak”.

A képviselő állításait átvevő Szegedma.hu-t a bíróság szintén elmarasztalta a perben.

2017-ben pedig azért vitték el bilincsben a városházáról az akkor még a Szeviép-ügy károsultjait védő Szabót, mert megzavarta a rendet, és egy petíciót akart átadni a karzatról.

Az Index az eltűnés kapcsán kedden azt írta, lapuknak is megerősítette kedden a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, hogy

eltűntként keresték 9 órán át Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselőt.

A férfit hétfőn este 9 körül megtalálták. A rendőrség kedden megerősítette az Indexnek, hogy a férfi jól van.

