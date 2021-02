Piálás és szex után 17 késszúrással megölte a hajléktalan nőt – korábban azt vallotta, hogy a Securitate ügynöke volt

A Tatabányai Törvényszék életfogytiglani fegyházra ítélt első fokon szerdán egy férfit, aki alkalmi nőismerősét 17 késszúrással megölte.

Fotó: police.hu

Az elkövető 25 év letöltése után bocsátható feltételes szabadlábra és köteles megfizetni a 11 millió forintos bűnügyi költséget.

A bíró iratismertetése alapján 2019. december 30-án a hajléktalan életmódot folytató áldozat és az elkövető – akik között korábban alkalomszerű kapcsolat volt – egy lakásban italozott, szexuális kapcsolatot létesített, majd a férfi 17 szúrást ejtett a nőn és elvágta a torkát.

A rendőrség a térfigyelő kamerák alapján azonosította és néhány nap múlva az utcán véres ruhában elfogta a férfit, aki tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Az első tárgyaláson ismertetett vélemények szerint az elkövető nem szenved kóros elmeállapotban, intelligenciája átlagos. Örömtelen élete miatt személyisége beszűkült, elmagányosodás jellemzi.

Az ítélet nem jogerős.

Az ügyész a feltételes szabadlábra bocsátás határidejének meghosszabbításáért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.

Tavaly sajtóbeszámolók szerint a vádlott elmondta: Erdélyben született, de jelenleg már magyar-román kettős állampolgár. Gimnáziumot végzett és lakatos végzettsége van.

A sorkatonaság után szolgált Afganisztánban is, ahol többek között kilőtt két tankot, amiért kitüntetést is kapott. Illetve tagja volt az egykori román kommunista diktatúra titkosszolgálatának, a Securitate-nak is.

Az édesapja alkoholista volt, így már ő is fiatal kora óta italozott. De komolyan csak felesége halála után nyúlt az alkoholhoz. Elmondása szerint hétvégenként annyira sokat ivott, hogy filmszakadás szerűen több óra kiesett számára – írta a megyei napilap internetes kiadása.

A tavalyi meghallgatáson a bíró ismertette a februárban készített pszichológusi és pszichiáteri szakvéleményt is. Ezek szerint a vádlott intelligenciája átlagos, beszámítható állapotban van, a katonai szolgálat alatt nem érte poszttraumás stressz és alkoholfüggőségben sem szenved.

Forrás: MTI/kemma.hu

Címlapkép: police.hu