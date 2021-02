Hamis orbánviktoros gmail-címmel regisztráltak a nemzeti konzultációs oldalon a konzervatív lap munkatársai

A hamisított email-címet simán elfogadta a rendszer. A kérdésekre bárki, akárhányszor válaszolhat. A Magyar Hang tesztelte a Rendszert.

Orbán Viktor február 4-én, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évadnyitóján jelentette be, hogy ezúttal az egyszerűbb, online konzultáció keretében mondhatják el a „véleményüket” az emberek a járvány utáni nyitás kérdéseiről a nemzeti konzultáció keretében – írja a Magyar Hang.

A konzultációt a konzervatív lap, a Magyar Hang is tesztelte, és meglehetősen furcsa következtetésre jutottak:

a kérdéseket bárki, bármennyi alkalommal kitöltheti.

A nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon a regisztrációhoz csupán egy (akár ingyenesen, 3 perc alatt elkészíthető) email címre van szükség.

Olyan korlát sincs a rendszerbe építve, amivel azonosítani lehetne, hogy a kitöltő például magyar állampolgár-e, vagy hogy egyáltalán létező személy-e, pedig erre kiválóan alkalmas lehetne például az ügyfélkapus bejelentkezés.

A magyarhangosok kipróbálták azt is, hogy engedi-e a kormány kérdőíve, hogy egy gépről (IP-címről) többször is kitöltsék, és arra jutottak, hogy engedi ezt is.

A rendszert egy azt megelőzően 5 perccel létrehozott emailfiókról, az „[email protected]” (a miniszterelnök 1963-ban született) címmel tesztelték, ahogy cikkük nyitóképén is látszik.

Ezt a kormányzati konzultációs űrlap el is fogadta, kaptakk egy linket a hamis email címünkre, és már mehetett is az ív kitöltése.

