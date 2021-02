Utazik az elit, pár napon belül másodszor is a Maldív-szigetekre repült a NER kedvenc privátgépe

Pénteken reggel landolt a Maldív-szigeteken az OE-LEM lajstromjelű magánrepülőgép, amely csütörtökön este indult Budapestről – írja a 24.hu.

A sajtóban a NER kedvenc magánrepülőjeként emlegetett csúcskategóriás Bombardier Global 600 a héten már másodszor tette meg a nyolcórás utat az Indiai-óceánon fekvő szigetcsoport felé. A 17 utas befogadására alkalmas repülő, amelyen korábban Mészáros Lőrinc és családja utazott rendszeresen, február 16-án kedden is elrepült a távoli üdülőparadicsomba, majd rövid tartózkodás után visszaindult Ferihegyre.

A magángépet a téli szezonban lassan állandó vendégként fogadhatják a Maldív-szigeteken, ugyanis, mint arról beszámoltunk, karácsony után is tett egy közel tíznapos látogatást a maldív reptereken. Az OE-LEM a szigetcsoport legdélibb tagján, a Gan-szigeten, az egykori brit katonai légibázisa helyén kialakított nemzetközi reptéren parkolt. Az egyik helyi lap, a The Times of Adduépp akkor adott hírt arról, hogy a koronavírus-járvány idején a világ pénzügyi elitje felfedezte magának a szigetországot : Gan ugyanis több éves rekordot állított fel, a reptéren egy időben 35 magánrepülő várakozott vakációzó utasaira.

A budapesti gép mostani utasainak kiléte nem ismert, az azonban biztos, hogy Mészárosék 2019 februárjában egyszer már elutaztak a Bombardier fedélzetén a Maldív-szigetekre.

Az osztrák lajstromjelű, de a Liszt Ferenc Repülőtéren állomásozó magángépet, amely a múlt hét végén Dubajban is járt, kisebb utakra is használták. Az Átlátszó szerint január 14-én a horvátországi Pula városába ment, ahonnan nagyjából fél óra múlva már indult is haza, és még aznap Marosvásárhelyre repült. Két nappal később ismét Pulába volt az úti cél. Január 17-én pedig megint egy gyors Budapest-Marosvásárhely-Budapest kör következett.

A magánrepülőről az utóbbi években többször írt a sajtó, így a 24.hu is, miután Orbán Viktorminiszterelnök is használta a székesfehérvári futballcsapat meccsére utazva, azt állítva, hogy barátja, a klubtulajdonos Garancsi István milliárdos vendége volt.

Szintén ez a gép volt az, amelyik augusztus végén – néhány nappal a koronavírus-járvány második hulláma miatt elrendelt lezárások bejelentése előtt – napi több fordulót lebonyolítva röpködött az Adria és a Földközi-tenger tengerparti városai, valamint Budapest között, de az ősszel is sokat volt úton, annak ellenére, hogy a külügyminisztérium szeptember óta nem ajánlja a külföldre utazást, megjárta Zürichet, Nizzát, Rijekát, Velencét és Berlint is.

