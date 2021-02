45 éves édesapját és 36 éves édesanyját is koronavírus-fertőzés miatt vesztette el egy hatéves kislány múlt hét végén – írta meg a Szeretlek Magyarországra hivatkozva a Telex.

A történetet Kovács Szilárd írta meg, az elhunyt apa az unokatestvére volt. Kovács neve korábban is felbukkant már a médiában, az ő húga volt ugyanis a darnózseli hentes felesége.

A Szeretlek Magyarország cikke szerint a férfi 45 éves unokatestvérét február elsején tesztelték, másnapra ki is derült, hogy valóban megfertőződött koronavírussal.

Egy hét múlva légzési nehézségekkel kórházba is került, négy nappal később pedig a feleségét is bevitték, ezután pedig a férfi édesapját is, szüleivel ugyanis még találkozott azt megelőzően, hogy megtudta volna: beteg.

A férfi haláláról a legközelebbi hozzátartozóként megadott feleséget már nem tudták értesíteni, mert ő is kórházban feküdt, így végül a nő szüleit hívták fel. Mire a férfi anyját értesítették volna a halálesetről, a feleség is meghalt. Kovács Szilárd a lapnak azt mondta, különös nehézséget okozott számukra, hogy elhunyt unokatestvére szintén karanténban lévő édesanyjával ki, s hogyan közölje a hírt. A férfi kitért arra is, hogy az elhunyt 45 éves férfi és 36 éves nő mellett alapbetegségeket is feltüntettek: magas vérnyomást és túlsúlyt. A hatéves kislány most a nagyszüleinél van, gyűjtést indítottak számára.

Vasárnap még a gyerekkel kapcsolatban is tanácstalanok voltunk, de úgy tűnik, hogy ”az árván maradt gyerek problémára„ a rendszernek vannak már válaszai, többféle szakember próbálta kitalálni, hogyan közöljék a kislánnyal, hogy szülei meghaltak

– fogalmazott.

