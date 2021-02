Kormányzati segítséget kér Eger a vár leomlott támfalszakaszának helyreállítására

Vis maior támogatásra nyújt be pályázatot Eger a várban szerdán leomlott támfalszakasz helyreállítására – közölte a Dobó István Vármúzeum pénteken.



Fotó: Facebook/Mirkóczki Ádám

Az intézmény tájékoztatása szerint a történtek óta tartanak a műszaki felmérések és konzultációk a Szép bástya délnyugati támfalszakaszának kárelhárítási, majd helyreállítási munkáinak mielőbbi megkezdése érdekében. A megyeszékhely önkormányzata és a működtető vármúzeum közös célja, hogy a szakemberek gyors megoldást találjanak az esetleges további károk megakadályozására és a lehető leghamarabb megkezdődhessen a bástya megerősítése, a támfal rekonstrukciója – közölték.

Mindezzel párhuzamosan jelenleg is tart annak a pályázatnak az előkészítése, melynek jövő hétre tervezett benyújtásával a fenntartó az állami vis maior keretből igényel támogatást a beruházáshoz – jelezték.

A közlemény kitér arra is, hogy a hatályos rendelkezések értelmében a műemléki épületegyüttes továbbra is zárva tart, oda kizárólag a vár területén kivitelezési munkát végző cég munkatársai, a felmérést, kárelhárítást végző szakemberek, valamint a Dobó István Vármúzeum dolgozói léphetnek be.

A vár Szép-bástyájának mintegy 20 méter hosszú támfalszakasza szerdán, a kora délelőtti órákban omlott le Egerben. A történtek során nem sérült meg senki. A helyszínen dolgozó szakemberek véleménye alapján az omlást valószínűleg a sok csapadék és fagyás okozta.

(MTI)