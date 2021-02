Édesapját és édesanyját is elveszítette egy hatéves kislány Ásványrárón. Zoltán és Bernadett a koronavírusnak esett áldozatul, az árván maradt gyermeket valószínűleg az anya családja veszi magához. Zoltán családjában nem ez az első tragédia, hiszen az ő unokatestvére a darnózseli hentes áldozata írja a Bors.

A meghalt apa unokatestvére egy hosszú Facebook-bejegyzésben.

Bele kell ordítanom az éterbe azt a dolgot, amit a tegnapi nap tapasztalt meg a családom és tapasztaltam meg én is

– kezdte a férfi, majd kifejtette, hogy rokona február 1-jén meglátogatta a szüleit, hiszen még nem tudta, hogy a betegséget elkapta.

Amikor kiderült, hogy megbetegedett, ők is karanténba kerültek. A férfit február 7-én légzési nehézségek miatt be kellett vinni a kórházba, négy nappal később a feleségét is.

Szombat hajnalban az unokatestvérem édesapja is rosszul lett, őt is bevitték ugyanabba a kórházba

– folytatta Szilárd, akinek a posztjából az is kiderült, hogy a család a lehetősége keretein belül igyekezett az otthon maradt asszonyt élelmiszerrel ellátni, de személyesen természetesen nem találkozhattak vele. Ők vittek tisztasági csomagot a kórházban fekvő idős férfinak is.

Az unokatestvért telefonon értesítették Zoltán haláláról, melyről a karanténban maradt felesége még nem is tudott, majd miközben azon tanakodtak, hogy miként közöljék az asszonnyal a hírt, újabb hívás érkezett, mely szerint a feleség, Bernadett is meghalt

- írja a lap.

A család érintett a darnózseli feleséggyilkosságban is. A korábban hentesként dolgozó férfi 2014 májusában végzett feleségével. N. János a hitvese holttestét a közös házuk alagsorában kialakított húsfeldolgozó üzemben feldarabolta és ledarálta. A maradványok egy részét elégette, a többit pedig egy közeli réten szétszórta. Az áldozat a napokban meghalt Zoltán unokatestvére volt.

A Bors telefonon érte utol Zoltán unokatestvérét, de ő nem kívánta az általa leírtakat kiegészíteni.

Jelenleg a temetést intézzük, a hivatalos ügyeket illetően szerencsére megkaptuk a megfelelő segítséget. Elindítottuk a gyámhatósági eljárást is, hogy magunkhoz tudjuk venni az árván maradt gyereket.

A kislány sokat kérdezget a szüleiről, ezért úgy látták jónak, hogy nem húzzák az időt, és elmondják neki az igazat.

