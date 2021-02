A Telex készített magyarázó videót a helyzetről.

Az elmúlt hetek nemzetközi felháborodása a kormányt is megihlette, tavasszal Magyarországon is jöhet a lex Facebook, amellyel a jelek szerint leginkább a Fidesz üzeneteit erősítő álhíreket és uszítást betonoznák be a közösségi oldalra.

Az ellenzék nem véletlenül tart Orbánék szándékától: a Facebook a magyar nyilvánosság utolsó olyan felülete, ahol velük szemben nincsen túlerőben a Fidesz.

Forrás: Telex.hu