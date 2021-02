Az orvosok nem akarják aláírni az új szolgálati szerződésüket – Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon és Szegeden is forronganak a sürgősségi osztályok dolgozói

Mind több hiányszakmában jelzik az orvosok, ragaszkodnak az eddigi extrajuttatásaikhoz és nem írják alá új szolgálati szerződésüket.

Egyre több helyről érkezik hír arról, hogy orvosok kisebb-nagyobb csoportjai nem akarják aláírni az új szolgálati jogviszonyon alapuló szerződésüket, ez pedig veszélyezteti az ellátást

– írta meg a Népszava.

Az érintettek egy részének az a kifogása, hogy még mindig nem ismerhették meg a rájuk vonatkozó ajánlatot, más részüknek meg éppen az, hogy már tudják, az új megállapodás szerint nem kaphatják meg azokat az extra díjakat, amelyek eddig a pályán tartották őket. A lap emlékeztet, hogy

hétfőn késő délután a Debreceni Klinikai Központhoz tartozó traumatológiai centrum orvosai azonnali egyeztetést követeltek az intézmény vezetőitől, mivel az új munkaszerződés nem tartalmazza a Magyar Traumatológus Társaság másfél évvel ezelőtt a területnek kialkudott szakmai fix díjat. Az egyetem sajtóközpontja szerint rendezték a vitás kérdéseket a traumatológiai és kézsebészeti osztály szakorvosaival. A megegyezésről azonban nem közöltek részleteket.

A lap úgy értesült, hogy országosan feszültséget okozott a traumatológiákon dolgozók körében a szolgálati jogviszony aláírása, főképp amiatt, hogy mi lesz a korábbi extradíjakkal.

A debrecenihez hasonló tartalmú ultimátumot fogalmaztak meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórházak általános sebészei, szülész-nőgyógyász orvosai, traumatológusai és urológusai is, ugyanis a korábbi főigazgatói tájékoztatóban elhangzottakat nem tartalmazza az új munkaszerződés. Így például azt sem, hogy az ügyeletet követő pihenő napot a kórház ki fogja fizetni. Az ügyeleti díjazás pontos számításának módja is bizonytalan, tisztázatlan a másodállás, magánrendelés engedélyeztetése is, így megalapozott döntést sem tudnak hozni.

A Népszava megtudta, hogy

Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Szegeden is forronganak a sürgősségi osztályok dolgozói: kifogásolják, hogy a kézhez kapott szerződésekben nincs nevesítve semmilyen, a sürgősségi munkát ösztönző, támogató pótlék. Miután ezek a plusz juttatások, úgy tűnik, elvesztek, a külsős orvosoknak sem vonzó a sürgősségi ügyelet.

Ez máris problémát okoz jó néhány helyen az ügyeleti beosztások elkészítésében.

A lapnak az egyik sürgősségi osztályon dolgozó orvos elmondta: nettó ötezer forintos ügyeleti órabérről van szó, amit szeretnék a továbbiakban is megkapni.

Forrás: nepszava.hu