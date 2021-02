Totális káosz a szombathelyi oltópontoknál: összezsúfolva, egymást taposva várták az idősek, hogy sorra kerüljenek

„Nyolcvankét éves édesanyám egész eddig nem kapta el a koronavírust, na akkor majd most” – elképesztő tömegjelentek az szombathelyi SZTK előtt.

Nyolc óra húsz perckor a nyugat.hu-nak jelezték, hogy egyre nagyobb a fejetlenség a szombathelyi oltópontok, az SZTK előtt.

Nyolc óra harminckor már nem csak a lépcsőn álltak zsúfolva az oltásra váró idősek, hanem a mozgássérült-feljárón is, a lépcső alatt a járdán is, sőt az SZTK parkolójában is