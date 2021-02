Menczer Tamás kiállt a parizer jogaiért: "Például van valami Menczer, ő is kétpofára szokott zabálni időnként"

Tovább pörög a gasztroharc a politikusok között. Orbán Viktor a gyümölcsökkel, Jakab Péter pedig a párizsival szállt be a ringbe. Erre a vonatra szállt fel aztán Szabó Tímea is.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Mindezek után Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára ironikus poszttal jelentkezett a Facebookon szerdán. A párizsi nevében írt néhány sort önmaga felvágott-fogyasztási szokásairól, illetve a magyar belpolitikáról és az ellenzékről.

A párizsis poszt előzménye, hogy – ahogy azt ITT megírtuk- Jakab Péter, a Jobbik politikusa néhány napja nagyot megy a közösségi médiában egy olyan poszttal, amelyben párizsit fogyaszt. Erre a vonatra ült fel később Szabó Tímea is, aki ugyancsak a parizer mellett tört lándzsát posztjában.

Elfogtam a parizer levelét! Hallgattassék meg a parizer is! Kérem, én, a parizer, nem politizálok. Nem érdekel a politika, nekem mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali száj, a lényeg, hogy fogyasszon. Engem az se érdekelt, hogy Jakab úr velem politizál, rólam tesz ki fotót. De most, hogy már Szabó Tímea asszony is így tett, azt gondoltam, megnézem én ezt a magyar belpolitikát. Elolvastam néhány jobboldalinak mondott újságot, meg persze a független és objektív baloldaliakat is. Képben vagyok, na. Én, a parizer.