A kormányhivatal vezetője szerint a betegek felelősek azért, hogy egymást taposták az oltásra váró nyugdíjasok

Sajtótájékoztatót tartott szerdán 15 óra körül Harangozó Bertalan, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője arról, hogy egymást taposták a várakozó idősek a szombathelyi oltópont épületénél, írja a Telex.

Mindenkitől szeretne „türelmet, együttműködést és fegyelmet kérni.



Újságírói kérdésre kitért arra is, hogy végül is elnézést is akar kérni a kialakult helyzetért, aztán kifejtette, hogy ebben a végtelenül bonyolult logisztikában, ami a vakcináció megszervezését jelenti több tíz-, illetve több százezer ember tekintetében, igen sok szereplő együttműködésére van szükség, kezdve a háziorvostól az oltócsoportokon és kormányhivatalokon át a betegekig.

Ugyanakkor Harangozó szerint bár amellett, hogy szervezési problémák is voltak, a sor azért alakult ki leginkább, mert szerinte az oltásra váró idősek a számukra adott időpontnál hamarabb értek oda. Tehát fegyelemre volna szükség, hangsúlyozta Harangozó, „időpontra kell érkezni: akit 8-ra hívtak, az 8-ra jöjjön, aki 9-re, az 9-re”.

Harangozó szerint egyébként legfeljebb egy órát kellett várni, noha az úgytudjuk.hu már reggel is arról számolt be, hogy volt, aki másfél órát volt kénytelen sorban állni a kiírt időpontjához képest, mire rá került a sor.

Azt gondolom, hogy az életünk megér egy órát

– mondta még.

Az úgytudjuk.hu kérdésére, hogy kivizsgálják-e, miként kerülhettek ki nevek, tajszámok, mások számára látható személyes azonosító adatok az épület falára, Harangozó azt mondta, állnak elébe.

