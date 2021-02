Rogán Antal felesége és családja másik földvásárlását is elkaszálták

A magyar-amerikai tulajdonosok több mint 1000 hektárnyi birtoka mellett egy másik eladótól is vettek volna ugyanott egy 80 hektárnyi területet

Rogán felesége és családja másik, kisebb földvásárlását is elkaszálta a kormányhivatal

– írja a hvg.hu. A lap szerint a hivatal a beadvány formai és tartalmi hibáira hivatkozott a döntése indoklásában.

Korábban kiderült, hogy

Rogán Antal felesége és családja meg akart vásárolni egyetlen szerződéssel kb. 1000 hektár földet, összesen 1,6 milliárd forintért.

Mindezt úgy, hogy a vételár kb. 95 százalékát az állami tulajdonú Budapest Banktól felvett hitel fedezné. A Budapest Bank egyik vezetője jelenleg Puskás András, aki korábban Rogán alpolgármestere volt az V. kerületben.

Az engedélyt a kormányhivatal megtagadta, így a földvásárlás füstbe ment.

A miniszter felesége és családja azonban

az 1,6 milliárdos vásárlással párhuzamosan egy másik, kisebb fölvásárlási ügyletet is elindított, melyben még kb. 80 hektárnyi földet vásároltak volna egy másik tulajdonostól 101 millió forintért.

Itt is a Budapest Bank hitele fedezte volna a vételár nagyobb részét, az önerő alig lett volna több 5 millió forintnál. A hvg.hu információi szerint

azonban ezt a birtokszerzést is megtorpedózta a kormányhivatal.

A lap a 80 hektár tulajdonosától megtudta, hogy a kormányhivatalnak mivel volt baja: azzal, hogy szerintük a különböző művelési ágba (erdő, szántó, rét, legelő, kivett mocsár...) tartozó területekről nem lehetett volna egyben megállapodni. A hvg a másik, nagyobb szerződést készítő ügyvédtől megtudta azt is, hogy a kormányhivatal azt a szerződést nem ugyanezért kaszálta ez, de ott is formai hibákra hivatkoztak. Ez azért érdekes, mert a nagyobb szerződésben is egyszerre állapodtak meg a felek a különféle művelési ágba tartozó földekről.

A 80 hektár tulajdonosa azt mondta a lapnak,

ő nem bánja túlzottan, hogy nem jött létre az adásvétel, hiszen neki nem volt sürgős. Elmondása szerint Rogánné apját évtizedek óta ismerte, de az csak tavaly kereste meg őt azzal, hogy földet vásárolna tőle.

„Itt vidéken mindenki tudja, hogy kinek van földje. Zs. nagyon célirányosan ment, és kereste meg az embereket” – mondta a földtulajdonos Rogán apósáról.

Forrás: hvg.hu

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás