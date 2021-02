A határoknál mindenképpen szigorításokra van szükség a koronavírus-járvány erőteljes felfutása miatt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő hangsúlyozta: szigorú utazási szabályokra van szükség. Ahogy fogalmazott, még az üzletembereknek is meg kell érteniük, hogy a járvány gyors terjedését előidéző vírusmutánsok miatt az Európán kívüli, akár üzleti célú utazásokat is radikálisan korlátozni kell.

A miniszterelnök szerint,

ha kiengedjük az embereket Afrikába, és hazahozzák az új mutánsokat, akkor kész vagyunk.

„Az üzletembereknek is meg kell érteniük, hogy ilyen körülmények között -mert erre hivatkozva lehet utazni, és a magyar okosba kitalálja, hogy ő végül is üzleti tevékenységet végez – elnézést kérek a rosszindulatú feltételezésért, de láttam ilyen esetet nem egyet, nem kettőt. Tehát mindenképpen az Európán kívüli, akár üzleti célú utazásokat is radikálisan korlátozni kell, mert be fogják hurcolni nekünk ide az újabb, gyorsan fertőző mutánsokat” – mondta.

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy az operatív törzs péntek reggeli ülésén emelt szintű készültséget rendelt el a kórházakban, amelynek során a vezénylési listát is át kell tekinteni. Azt mondta, vissza kell hozni azt a készültségi fokot, amit áprilisban vagy novemberben alkalmaztak az intézményekben.

Forrás: MTI, 444